Noch mehr Operationen – Basler Unispital heizt Überversorgung weiter an Das Unispital steigerte 2020 trotz Corona die Operationszahlen in jenen Bereichen, in denen die Behörden ein massives Überangebot sehen. Im Zentrum: Das Phantomspital Gellert. Joël Hoffmann

Unispital-Direktor Werner Kübler (Mitte) betonte 2019 noch, dass man mit der Othopädie-Kooperation mit dem Bethesdaspital auf Qualität und nicht auf Quantität setzen werde. Foto: Stefan Leimer

Ein Verlust von 17 Millionen Franken, weniger Patienten und immense Zusatzkosten – so lautete das Fazit der Unispital-Chefs für das Corona-Geschäftsjahr 2020. An der Pressekonferenz betonten sie gern, wie sehr sie sich für die Gesellschaft eingesetzt hätten. Was ja auch stimmt: Das medizinische Personal war grossen Anstrengungen ausgesetzt, Fachleute engagierten sich in der Taskforce des Bundes und das Unispital konnte bei der Bewältigung der Corona-Krise anderen Kantonen und Ländern helfen.

Bei all dem Fokus auf die Pandemiebewältigung könnte der genaue Blick auf die Zahlen untergehen. Geht man nämlich ins Detail, sieht man, dass das Unispital zwar offenbar wegen Corona viele Eingriffe nicht durchführen konnte, aber dennoch in besonders lukrativen Bereichen mächtig Gas gegeben hat: In der Orthopädie und der Urologie. In diesen Bereichen orten die Gesundheitsbehörden in beiden Basel seit Jahren eine nicht erklärbare hohe Zahl an Operationen – sie vermuten unnötige Eingriffe, und mitunter besteht in diesen Abteilungen eine Überversorgung, welche den Steuer- und vor allem auch den Prämienzahler massiv belastet.