Kauf des Radiologie-Zentrums Fricktal – Basler Unispital auf Einkaufstour – zum Ärger der Privatspitäler Nach der Übernahme des Bethesda-Spitals stärkt das kantonseigene Haus seine Marktdominanz weiter. Die Konkurrenz ärgert sich über die Monopolstellung. Leif Simonsen

Das Radiologie-Zentrum Fricktal in Rheinfelden wurde vor zwei Jahrzehnten gegründet. Nun wird es von einem grossen Player aufgekauft. Foto: Kostas Maros

Das Universitätsspital Basel (USB) weitet seinen Aktionsradius aus. Nach der Gründung des Bauchzentrums Clarunis (mit dem Claraspital) im Jahr 2018 und der in diesem Mai angekündigten Übernahme des Bethesda-Spitals folgt nun ein weiterer Expansionsschritt. Das Basler Zentrum für Bilddiagnostik, welches dem USB gehört, übernimmt das Radiologie-Zentrum Fricktal (RZF). Das Zentrum mit Sitz in Rheinfelden schrieb in einer von der Öffentlichkeit unbeachteten Mitteilung, dass sich die Gründerin des Instituts nach zwanzig Jahren zu diesem Verkauf entschieden habe, denn «ein Zusammenschluss mit einem grösseren Betrieb ist in Anbetracht der Umwälzungen im Gesundheitswesen sinnvoll».