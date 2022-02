Inhaber wollten Laden verschenken – Basler Traditionsgeschäft muss nach 184 Jahren schliessen Ab Ende Februar gehört das Bastelgeschäft Tschopp Creativ-Center an der Steinentorstrasse der Vergangenheit an. Mögliche Nachfolger wollten den Laden nicht einmal geschenkt erhalten. Julia Gisi

«Totalausverkauf»: Auf Ende Februar schliesst das Tschopp Creativ-Center seine Pforten für immer. Foto: Pino Covino

Ende Februar geht in Basel eine Ära zu Ende. Der Name Tschopp verschwindet von der Bildfläche – zumindest im Zusammenhang mit dem traditionsreichen Bastelshop Tschopp Creativ-Center. Der Laden, dessen Geschichte 184 Jahre zurückreicht, muss schliessen. Denn die Besitzerfirma, die Marein AG aus Spreitenbach, konnte in den vergangenen Monaten keinen Nachfolger für das Geschäft finden.

«Es ist traurig, dass wir diesen Entscheid treffen mussten», heisst es bei der Marein AG. «Doch in den letzten Jahren war der Umsatz eher schwach – und Corona hat die Entwicklung noch zusätzlich verschärft.»