Das Ensemble mit eifrigen Helfern bei den letzten Proben des Guggerzytli in Ettingen. Thomas Aegerter (4.v.l.) führt Regie. Foto: Nicole Pont

Den richtigen Ton muss man Thomas Aegerter nicht beibringen. Dazu hat der 52-Jährige ein zu feines Musikgehör. Über Jahre dirigierte er die Musikvereine von Riehen und Ettingen. Der gebürtige Kleinbasler spielte überdies selbst in diversen Formationen, beherrscht nicht nur diverse Instrumente, sondern organisiert als Präsident auch den Summerblues Basel.

Aegerter ist Regionaldirektor der UBS Basel, welche mit rund 1300 Mitarbeitenden den gesamten Nordwestschweizer Markt vom Fricktal bis ins Laufental und die beiden Basel abdeckt. Gleichzeitig macht er auch Fasnacht im Dorf. Und wie. Am kommenden Freitag und Samstag zeichnet er bereits zum zweiten Mal verantwortlich für das Guggerzytli, im übertragenen Sinn die Leimentaler Kopie des Basler Pfyfferli. Eine bunte Fasnachtsrevue mit Rahmenstücken, Schnitzelbänken, aber auch feinen musikalischen Einlagen und rustikaleren Trommelwirbeln.

Ganz unverhofft kam seine Nomination an die Spitze der Ettinger Vorfasnacht nicht. Aegerter war über Jahre Major in der Gugger-Gugge und dachte selbst daran, einen derartigen Anlass auf die Beine zu stellen. «Ganz knapp verwarf der Verein damals dieses Vorhaben», erinnert er sich. «Viele scheuten den Mehraufwand, andere das Risiko», meint er rückblickend.

Jedes Detail muss sitzen. Thomas Aegerter am Regiepult des Guggerzytli. Foto: Nicole Pont

Aegerter war vor knapp 30 Jahren der Liebe wegen, wie er sagt, von Basel nach Ettingen gezogen. Seine Frau Nicole, die ihre Wurzeln in der 5500-Seelen-Gemeinde hat, teilt mit ihm nicht nur die Leidenschaft für die Musik. Als begeisterte Fasnächtler spielten beide in der gleichen Gugge.

Dass es letztlich doch noch geklappt hat mit dem Engagement in der Vorfasnachtsproduktion, verdankt er Walter Aeppli, dem Miterfinder des Guggerzytli. Der frühere Drummeli-Schauspieler nutzte den Corona-bedingten Ausfall des Anlasses, um nach fünf Ausgaben seine Nachfolge zu regeln. «Nach einem guten Gespräch und zwei Glas Bier sagte ich schliesslich zu», erinnert sich Aegerter. 2022 feierte er Premiere.

1 / 3 Gilby Gaspar im Portugiesen-Look und beim Versuch, Familie zu erklären. Fotos: Nicole Pont

Für das eingeschworene Schauspielensemble begannen die Proben im letzten November. Aegerter arbeitete hingegen das ganze Jahr über an der neuen Produktion. Er notiert dabei laufend Ideen, überprüft, verwirft und entwickelt sie weiter. Dann beginnt er wieder von vorne oder greift auf eine Idee zurück. Er konsultiert Satiremagazine und lässt sich von einem Vorstandsmitglied eine grosse Anzahl der besten Witze zusenden. Zu Aegerters Markenzeichen gehören auch speziell überarbeitete Beiträge einer regionalen TV-Station.

So kann ein Interview mit dem Präsidenten des FC Ettingen mit neuem Text schon mal ziemlich überraschend und lustig klingen. Jede verbale Spitze, zumeist gegen das Nachbardorf Therwil, das die Ettinger in etwa in der Art verbindet wie Basler und Zürcher, stammt ebenso aus seiner Feder wie die Musikauswahl.

«Autoritäre Führungsstile haben in der Wirtschaft ohnehin ausgedient.» Thomas Aegerter, Regionaldirektor der UBS Basel

Indem Aegerter in einer Liveband zum Saxofon greift, zeigt er auch sein musikalisches Können. Zur Band ist das heutige Guggerzytli ebenfalls durch die Grossbank UBS gekommen. In der Vergangenheit formierte sich in Basel eine UBS-eigene Band, die jetzt jährlich vor der Fasnacht in Ettingen wieder zusammenkommt.

Ergibt sich denn durch die beiden Tätigkeiten kein Autoritätsproblem? Aegerter winkt ab. «Hier kann ich meine kreative Ader ausleben und meine Batterien neu aufladen. Ich kann aber auch loslassen, entspannen», sagt er. «Ohnehin haben autoritäre Führungsstile in der Wirtschaft ausgedient. Es geht immer um Teamleistung, ob in Ettingen an der Fasnacht oder bei der UBS in Basel», sagt er. «Nur mit einem gut eingespielten, motivierten Team kann man erfolgreich sein.»

