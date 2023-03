Basler SVP lanciert Doppelinitiative – Organisatoren von Demos sollen künftig für Schäden haften Mit gleich zwei Volksinitiativen will die Basler SVP die «Demoflut» und das «Chaotentum» in der Basler Innenstadt bekämpfen. Es soll weniger unbewilligte Demos geben. Simon Erlanger

Wollen weniger unbewilligte Demonstrationen auf Basler Strassen: Demi Hablützel (Präsidentin Junge SVP BS), Pascal Messerli (Präsident SVP BS), Joël Thüring (Grossrat SVP BS) Foto: Simon Erlanger

«Es kann so nicht weitergehen. Die Bevölkerung hat das Chaotentum satt. Wir müssen einen Schlussstrich ziehen», so begründet SVP-Präsident Pascal Messerli am Dienstagmorgen die Lancierung von gleich zwei Initiativen zur Eindämmung der «Demoflut und des Chaotentums». Die Regierung schaue mehr oder weniger nur zu. Es werde selten eingegriffen.

Anlass der Doppelinitiative sind die zahlreichen unbewilligten Demos in Basel-Stadt. So sei rund ein Drittel der 287 Demos in Basel im Jahr 2022 ohne Bewilligung durchgeführt worden, betont Messerli. Immer wieder komme es dabei zu Ausschreitungen und Verwüstungen in der Innenstadt, zuletzt vor knapp einem Monat, am Samstag, den 11. Februar.

Im Rahmen einer unbewilligten Klimademonstration war es damals in der Basler Innenstadt zu tumultartigen Szenen gekommen. Demonstranten durchbrachen eine Polizeiabsperrung und bewarfen Polizeikräfte mit Steinen, Knallkörpern, Flaschen und anderen Gegenständen. Auf Höhe des Barfüsserplatzes und später beim Badischen Bahnhof kam es zum Einsatz von Gummischrot, Pfefferspray und Reizstoff durch die Polizei. Zwei Polizistinnen und ein Polizist wurden durch Feuerwerkskörper verletzt. Dass eine Kundgebung derart eskaliert, kommt zwar nicht häufig vor. Doch der Vorfall stellt auch nicht einen Einzelfall dar.

Kein Einzelfall: Bei der unbewilligten Klima-Demo vom 11. Februar kam es zu massiven Ausschreitungen in der Basler Innenstadt. Mit ihrer Initiative möchte die SVP dies künftig verhindern. Foto: Flavia Müller

Keine Chaoten mehr

Das soll sich jetzt ändern, wenn es nach der SVP geht. Denn die von unbewilligten Demonstrationen verursachten Kosten seien beträchtlich. Deshalb fordert die «Anti-Chaoten-Initiative», dass künftig sowohl die Organisatoren der Demos als auch die Verursacher der Sachbeschädigungen für die Kosten von Polizeieinsätzen und Sachbeschädigungen haftbar gemacht werden, erklärt Demi Hablützel, Präsidentin der Jungen SVP. «Die Initiative orientiert sich an der gleichnamigen Initiative der Jungen SVP Zürich», so Hablützel.

Nun sind aber bei den unbewilligten Demonstration mit Gewaltpotenzial die Organisatoren oft im Dunklen. Wen also will man da für Schäden haftbar machen. Es müssten eben Demonstrierende, die an Ausschreitungen teilnehmen vermehrt von der Polizei angehalten und erfasst werden, meint Messerli. Wie realistisch das ist, sei dahin gestellt. So etwa seien bei den Ausschreitungen vom Februar keine Anhaltungen oder gar Verhaftungen erfolgt, wie diverse Teilnehmer der Medienkonferenz betonten.

Weniger Demos

Nebst der Haftbarkeit von Organisatoren und Teilnehmenden verlangt die «Anti-Chaoten-Initiative» von der Regierung auch ein «griffiges Konzept, um die «hohe Anzahl nicht bewilligter Demonstrationen und Kundgebungen zu reduzieren». Spontane Kundgebungen sollen aber gemäss Messerli mit der Initiative weiterhin möglich sein. Damit könne man spontan und kurzfristig auf Ereignisse reagieren, etwa wenn Russland Finnland attackieren würde. Klima-Demos seien hingegen langfristig planbar und daher anzumelden.

Das Polizeiaufgebot war bei der unbewilligten Klima-Demo vom 11. Februar massiv. Die SVP-Initiative fordert nun, das künftig Demonstrierende und Demo-Organisatoren dafür haften und die Kosten tragen. Foto: Flavia Müller

Im Grossen Rat gescheitert

Das zweite Volksbegehren, die «Freiheits-Initiative», orientiere sich an Vorstössen der beiden SVP-Grossräte Robert Stalder und Joël Thüring. Der Begriff Freiheit beziehe sich dabei auf die Freiheit der Bevölkerung, sich ungestört in der Stadt zu bewegen. Gemeint sei aber auch die Freiheit des sowieso schon wegen Baustellen und Onlinehandel unter Druck stehenden Basler Gewerbes, die Läden hoffen halten zu können, erklärt Thüring.

Mehrere Vorstösse zur Eindämmung des Phänomens seien in der Vergangenheit im Grossen Rat gescheitert. «Leider müssen wir feststellen, dass die linksgrüne Mehrheit in der Regierung nichts unternimmt», klagt SVP-Grossrat Thüring. «Chaoten dürfen vermummt durch die Stadt laufen, sie dürfen die Stadt verwüsten, sie dürfen Polizisten verletzen, und es passiert nichts. So kann es nicht weitergehen.»



Man sei nicht gegen Demos per se, versichert Thüring weiter. «Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, aber auch andere haben Rechte». Geht es nach der SVP, seien Demos so zu bewillligen, dass der Tramverkehr ungestört fliessen könne. Bei der Bewilligung von Demos an Samstagen müssten die Anliegen des Gewerbes besser beachtet werden. Statt Demonstrationszügen sollen mehr Standkundgebungen an fest definierten Orten bewilligt werden. «Demos sollen so bewilligt werden, dass Grossanlässe nicht gestört werden», so Thüring. Ab Mittwoch beginnen die Initianten mit der Unterschriftensammlung.

