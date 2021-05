Antrag von Grossrat Thüring – Basler SVP will noch im Juni über das Bettelverbot entscheiden Der Grosse Rat stimmt am Mittwoch darüber ab, ob das Bettelverbot noch vor den Sommerferien beschlossen wird. Ein Antrag liegt vor. Alessandra Paone

Mit dem ausgedehnten Bettelverbot ist das Betteln in Basel praktisch unmöglich. Foto: Dominik Plüss

Das Bettelverbot könnte noch vor den Sommerferien beschlossene Sache sein. Zumindest wünschen sich das Basels Bürgerliche, allen voran die SVP. Joël Thüring wird am kommenden Mittwoch im Parlament den Antrag stellen, dass der Ratschlag der Regierung bereits am 23. Juni behandelt wird – ohne vorgängige Beratung in der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK). Der SVP-Grossrat hat bei diesem Thema eine führende Rolle übernommen; mehrfach täglich weist er in den sozialen Medien auf die «unhaltbare Situation» hin. Von Thüring stammt denn auch der Vorstoss, der schliesslich zum vorliegenden Vorschlag eines «ausgedehnten Bettelverbots» geführt hat.