Bei den illegalen Substanzen ist Cannabis auf dem ersten Platz. Dann folgen mit grossem Abstand Kokain, Amphetamine und Heroin. Bei Kokain ist der Konsum in der ganzen Schweiz weitverbreitet und steigt weiter an. Das sieht man unter anderem in Analysen des Abwassers, wo die Stoffe über den Urin landen. Heroin hat bei vielen immer noch den Ruf der «Loser-Droge» aus den 80ern, aber es ist noch nicht ganz verschwunden. Auch LSD ist kaum noch verbreitet.

Weshalb nicht?

Dazu gibt es verschiedene Hypothesen. Crystal Meth ist sehr billig, deshalb wird es vor allem in Regionen konsumiert, wo die Menschen wenig Geld haben. In Basel und auch dem Rest der Schweiz ist auch Kokain in guter Qualität zu einem relativ niedrigen Preis verfügbar. Die Menschen haben also keinen Druck, Crystal Meth anstelle von Kokain zu konsumieren. Die meisten, die beispielsweise Kokain oder Amphetamin nehmen, sind ausserdem nicht abhängig davon. Es handelt sich um einen sogenannten Freizeitkonsum. Dieser darf aber keinesfalls verharmlost werden, da jeder Konsum mit Risiken verbunden ist.