Wer bezahlts? – Basler Studierende dürfen sich ab November gratis testen lassen Die Uni Basel führt demnächst die Zertifikatspflicht ein. Ungeimpfte können sich kostenlos testen lassen. Bei der Kostenfrage droht ein Konflikt. Leif Simonsen

Ungeimpfte Studierende müssen künftig nachweisen, dass sie nicht Covid-infiziert sind. Bei rund 13’000 Studierenden eine aufwendige und kostenintensive Sache. Foto: Urs Jaudas

Ab dem 1. November gilt es für die Basler Studierenden ernst. Sie müssen ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen, wenn sie in die Vorlesung wollen. Für Ungeimpfte ist das ein Problem. Wer weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen will, der müsste sich für mehrere Hundert Franken pro Monat testen lassen.

Das ist gerade für Studierende kaum zu stemmen, wie sowohl linke als auch rechte Politiker betonen. Der Basler SVP-Grossrat David Trachsel bezeichnet in einem Vorstoss, der am Mittwoch im Grossen Rat behandelt wird, die kostenpflichtigen Tests als «diskriminierend». Für gewisse Studierende kämen diese angesichts der hohen Kosten einem Impfzwang gleich. Trachsel fordert, dass die ungeimpften Studierenden gratis Corona-Tests machen können. Die SP will sich zwar nicht mit Trachsel ins Bett legen. Die Sozialdemokraten finden, dass dessen Fokus zu einseitig auf den Tests liege – man müsse gleichzeitig auch die Impfkampagne intensivieren, wie sie in einem Vorstoss fordern. Doch in einem Punkt sind sich viele Vertreter der Polparteien einig: Studierende sollen für die Tests nicht selber aufkommen müssen.