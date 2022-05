Hundestatistik: Zahlen und Funfacts – Basler stehen auf Chihuahuas, Baselbieter auf Labradore Welches sind die beliebtesten Hundenamen? Wie viele Hunde leben in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Quartier? In welcher Hundestatistik ist Basel Spitzenreiter? Zum Tag des Hundes gibt es hier die Antworten auf diese und weitere Fragen. Dina Sambar

Chihuahuas sind in der Schweiz nicht nur die beliebtesten Hunde, sondern auch der zurzeit älteste und der kleinste Hund der Welt sind Chihuahuas. Foto: TDG

Luna und Rocky sind die Hundenamen Nummer 1 – allerdings nicht in Basel

Wer den Namen Luna ruft, riskiert, dass gleich mehrere Hunde angerannt kommen. In der Schweiz gibt es 7039 Hündinnen, die auf diesen Namen hören. Auch im Baselbiet (227) und in Basel-Stadt (68) ist Luna die Spitzenreiterin. Bei den Rüden ist es Rocky. 3226 männliche Hunde tragen in der Schweiz diesen Namen. Auch die Baselbieter nennen ihre Rüden am liebsten Rocky (102). Basel schert diesbezüglich etwas aus. Auf dem ersten Platz steht im Stadtkanton der Name Leo (34).