Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse – Staatsanwaltschaft stellt Antrag auf Haftverlängerung Kommt der verurteilte Vergewaltiger im Fall Elsässerstrasse demnächst frei? Nach dem jüngsten Gerichtsurteil ging man davon aus. Doch nun steht laut der Zeitung «bz» ein neuer Antrag im Raum. Simon Bordier

Tatort Elsässerstrasse in Basel. Hier wurde im Februar 2020 eine Frau von einem entfernten Bekannten und seinem jugendlichen Kollegen vergewaltigt. Foto: Lucia Hunziker

Die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa) hat im Fall Elsässerstrasse kurzfristig eine Haftverlängerung für den verurteilten Vergewaltiger beantragt. Dies schreibt die «Basellandschaftliche Zeitung» (bz) am Montagabend mit Berufung auf Stawa-Sprecher René Gsell. Man habe kurzfristig beim Appellationsgericht beantragt, dass der 32-jährige Portugiese weiter in Haft bleibe.

Hintergrund ist ein Urteil des Basler Appellationsgerichts von Ende Juli, das eine Welle öffentlicher Empörung nach sich gezogen hatte. Das Gericht hatte den erwachsenen Täter – gleich wie die Vorinstanz – wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt, aber das Strafmass reduziert: von 51 auf 36 Monate Freiheitsstrafe, von unbedingt auf teilbedingt und von acht auf sechs Jahre beim Landesverweis. Da der 33-Jährige seit Mitte Februar 2020 in Haft ist, wobei auch die Untersuchungshaft angerechnet wird, sind die 18 Monate Freiheitsstrafe Mitte August abgesessen.

Warten auf Urteilsbegründung

Allerdings hält sich die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit offen, den Fall ans Bundesgericht weiterzuziehen. «Eine Beschwerde wird in Erwägung gezogen», sagt René Gsell, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zur «bz». Voraussetzung dafür ist die schriftliche Urteilsbegründung des Appellationsgerichts, die jedoch erst in den kommenden Wochen erwartet wird. «Aus diesem Grund und damit der Beschuldigte einer allfälligen weiteren Verhandlung beiwohnen kann, hat die Staatsanwaltschaft entsprechende Sicherungsmassnahmen beantragt», so der Stawa-Sprecher weiter. Ob das Gericht dem Antrag folgt, ist offen.

Das Urteil von Ende Juli hat eine bislang nicht nachlassende Welle öffentlicher Kritik nach sich gezogen. So haben sich am letzten Samstag Hunderte Personen in Basel demonstriert, um ihrem Unmut Luft zu machen. Im Fokus der Kritik steht dabei nicht die Strafmilderung per se, sondern die mündliche Begründung der vorsitzenden Richterin der Dreierkammer: Argumentiert wurde unter anderem mit der kurzen Dauer des Übergriffs – dieser dauerte 11 Minuten. Und damit, dass das Opfer «mit dem Feuer gespielt» habe, weil sie am gleichen Abend mit einem anderen Mann intim geworden sei. Mit dem Basler Urteil werde der vergewaltigten Frau, so die öffentliche Kritik, eine Mitschuld an der Tat zugeschoben.

Die Tat geht auf den 1. Februar 2020 zurück. Damals hatte der 32-jährige Portugiese gemeinsam mit einem damals 17-Jährigen eine damals 33-jährige Bekannte vergewaltigt. Dafür wurde er im August 2020 zu über vier Jahren Haft und einem Landesverweis von acht Jahren verurteilt. Der Mann zog das Urteil weiter, bestand auf seiner Unschuld. Das Appellationsgericht musste den Fall neu bewerten und setzte das Strafmass herunter.

