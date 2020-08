Heikle Personalie – Basler Staatsanwaltschaft holt sich Schlendrian ins Haus Trotz hängigem Strafverfahren stellte die Basler Staatsanwaltschaft einen im Kanton Appenzell Innerrhoden per sofort freigestellten Kollegen an. Dieser hatte dort ein Tötungsdelikt verjähren lassen. Daniel Wahl

Der Waaghof an der Binningerstrasse: Arbeitsplatz für die Basler Staatsanwälte. Foto: Margrit Müller

Das weckte bei einigen Basler Advokaten Argwohn: Sie hatten herausgefunden, dass die Basler Staatsanwaltschaft mit der Person H. B. einen Staatsanwalt beschäftigt, der aus dieser leitenden Funktion im Kanton Appenzell Innerrhoden per sofort freigestellt worden war. H. B. musste sich in dieser Woche zudem vor Gericht wegen Begünstigung verantworten; gefordert wurden am Appenzeller Bezirksgericht neun Monate Freiheitsstrafe bedingt. Im Basler Staatskalender wiederum ist die Personalie H. B. nicht aufgeführt. Warum ist es möglich, mit einem laufenden Strafverfahren am Hals Basler Staatsangestellter zu werden und darüber hinaus in dieser heiklen Position?