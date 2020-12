Neue Corona-Massnahmen des Bundes – Basler Sonntagsverkauf muss abgesagt werden Die beiden Basel wollen kommende Woche entscheiden, ob die Vorgaben des Bundesrates noch verschärft werden. Lisa Groelly

Die Gesundheitsdirektoren der beiden Basel: Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber (BL). Foto: Nicole Pont

Durch die neuen Massnahmen, die der Bundesrat am Freitag beschlossen hat, um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, entfällt in Basel der traditionelle Sonntagsverkauf, der diesen Sonntag, 13. Dezember, hätte stattfinden sollen. Auch sonst bringt der Entscheid im Stadtkanton einige Verschärfungen mit sich, so für Einkaufsläden, Museen oder auch für den Zolli. Diese dürfen nur noch bis 19 Uhr geöffnet haben und müssen am Sonntag sogar ganz schliessen.

In gewissen Bereichen gelten in Basel-Stadt aber schon länger strengere Massnahmen, beispielsweise sind die Restaurants seit dem 23. November komplett geschlossen. Dies bleibe sicher noch bis am 20. Dezember so, wie das Gesundheitsdepartement am Freitag mitteilte. Im Laufe der kommenden Woche werde der Regierungsrat entscheiden, wie es danach weitergehen soll.