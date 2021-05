Gemüse aus Südbaden – Deshalb legt sich Beat Jans mit Ueli Maurer an Eine neue Zollrichtlinie erschwert Lieferungen von deutschen Produzenten nach Basel. Mithilfe eines juristischen Gutachtens will der Basler Regierungspräsident beim Bundesrat intervenieren. Daniel Aenishänslin

Beat Jans (links) wendet sich mit einem eindringlichen Schreiben an Bundesrat Maurer. Bilder: Nicole Pont und Keystone

Nächstes Jahr schon können Baslerinnen und Basler ihr Gemüse wohl nicht mehr direkt von badischen Gemüsebauern beziehen. Grund dafür ist die neue Zollrichtlinie, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll. Sie würde zu bedeutenden Einschränkungen der bisherigen Einfuhrpraxis im Dreiländereck führen. Kommt die Regel, werden Lieferungen wie zum Beispiel an das Unternehmen Mitte oder andere Gastrobetriebe, die auf lokales Biogemüse direkt vom Bauern setzen, nicht mehr möglich sein.

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans will sich dagegen zur Wehr setzen und hat ein Gutachten beim Basler Staatsrechtsprofessor Markus Schefer in Auftrag gegeben.

An diesem Montag nun liegen die Erkenntnisse vor: Markus Schefer kommt in seinem Gutachten zum Schluss, die bisherige Praxis in der Grenzzone im Dreiländereck verletze das Zollgesetz oder die Zollverordnung in keiner Weise. Auch verstosse sie nicht gegen entsprechende Abkommen mit Deutschland und Frankreich. Die bisherige Praxis entspreche Artikel 25 der Zollverordnung, der besage, dass Waren des Marktverkehrs zollfrei sind, wenn sie innerhalb der inländischen Grenzzone an natürliche Personen zum Eigenbedarf verkauft würden. «Die vom Bund geplanten Verschärfungen in der neuen Zollrichtlinie stehen gar in Konflikt zum Gedanken der Erleichterung des Grenzzonenverkehrs, welcher sowohl in den Grenzabkommen als auch in den Bestimmungen des Bundesrechts im Vordergrund steht», so Schefer weiter.

Regierungspräsident Beat Jans wendet sich auf Grundlage dieser Ergebnisse erneut mit einem Schreiben an den zuständigen Bundesrat Ueli Maurer. Er fordert «nachdrücklich», dass die bestehende Regelung und langjährige Praxis beim Marktverkehr in der Grenzzone im Dreiländereck nach dem 1. Januar 2022 gültig bleibt.

