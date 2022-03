Bausektor gerät in den Fokus – Basler sollen verpflichtet werden, mit Holz statt Zement zu bauen Rot-Grün will gemeinsam mit den Grünliberalen, dass Bauherren in Basel-Stadt über die graue Energie ihrer Projekte Rechenschaft ablegen müssen. Ein Grenzwert soll her. Leif Simonsen

Im Kanton Basel-Stadt soll künftig weniger Stahl bei Neubauten gebraucht werden (im Bild: das im vergangenen September eröffnete Biozentrum). Foto: Nicole Pont

Mit Beat Jans (SP) haben die Basler 2020 den selbst ernannten Klimaturbo an die Spitze der Regierung gewählt. Trotz rot-/grünliberaler Mehrheit in der Kantonsexekutive gehts dem Parlament aber nicht schnell genug in Sachen Klimapolitik. Eine Allianz aus SP, Basta, Grünen und Grünliberalen hat am Dienstag angekündigt, ein Vorstosspaket einzureichen, um auf ein bisher kaum beachtetes Thema aufmerksam zu machen: die graue Energie beim Bauen.