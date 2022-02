Trotz Eskapaden und Verurteilung – Basler «Blaulicht-Polizist» ist wieder im Dienst Nachdem V. als Angestellter der Kantonspolizei Basel-Stadt mit Partys und Schlägereien für Skandale gesorgt hatte, heuerte er vor kurzem bei der Ortspolizei einer Baselbieter Gemeinde an. Benjamin Wirth

Der umstrittene Beamte V. hat wieder einen Job. Foto: zvg

Der selbsternannte «König des Kleinbasels» ist zurück: Wie der «Blick» berichtet, ist V., Ex-Beamter der Basler Kantonspolizei, trotz Amtsmissbrauch, Lügen und weiteren Verfehlungen wieder im Dienst. Heute ist er Gemeindepolizist im Baselbiet.

Als ehemaliges Mitglied einer Sondereinheit machte sich der Skandal-Polizist vor ein paar Jahren als stadtbekannter Rüpel einen Namen: V. prügelte sich im Nachtleben, baggerte Frauen an – auch verheiratete Polizistinnen, denen er teils nachspionierte. Weiter verschickte er anzügliche Selfies oder sprühte einem wehrlosen DJ nach einer illegalen Party Pfefferspray ins Gesicht.

«Ich bin das Blaulicht von Basel, und ich werde euch zeigen, wer ich bin.» V., Ex-Mitglied der Sondereinheit der Basler Kantonspolizei

Für Aufsehen sorgte vor allem ein Vorfall im Basler Lokal Bar Rouge, den die «Basler Zeitung» ans Licht gebracht hatte. In der Bar pöbelte der Beamte betrunken herum. Als ihn die Türsteher rausstellen wollten, tobte er: «Ich bin das Blaulicht von Basel, und ich werde euch zeigen, wer ich bin.» In der Folge zeigte V. die Security an, da er von ihnen gewürgt worden sein soll. Dies war eine Lüge, wie Aufnahmen der Videoüberwachung später zeigten. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen die Türsteher ein – und klagte dafür den Polizisten an.

Diese Vorfälle spielten sich im Jahr 2014 ab. Daraufhin wurde V. 2017 erstinstanzlich verurteilt, legte aber Berufung ein. Ende 2018 lösten er und die Kantonspolizei Basel-Stadt das Arbeitsverhältnis gänzlich auf. Auch wegen des Jobverlusts und den negativen Berichten in den Medien sprachen die Richter ihn in zweiter Instanz zwar wegen verschiedener Delikte schuldig, sahen aber von einer Strafe ab. Beim Polizisten seien «grossspurige Züge» zu erkennen, aber das strafrechtlich vorwerfbare Verhalten sei geringfügig und der Mann schon genug bestraft, hiess es damals.

Weil der Eintrag im Strafregister dadurch ausgeblieben war, landete V. Ende letzten Jahres bei der Gemeindepolizei im Kanton Baselland. Das Gemeindepräsidium, das den verurteilten Straftäter angestellt hat, begründet den Entscheid laut «Blick» wie folgt: «Der Mann erfüllt alle Voraussetzungen, um die Aufgaben als Gemeindepolizist sehr gut erfüllen zu können. Er hat uns vor seiner Anstellung und seit Antritt fachlich wie auch menschlich sehr überzeugt, und es gibt keinen Grund, wegen früherer Ereignisse diese Anstellung infrage zu stellen.»

