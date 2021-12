Später Kaufrausch, guter Umsatz – Basler Shops ziehen Weihnachtsbilanz Obwohl sich die Corona-Lage im Dezember verschärft hat, konnten die Läden im Advent ihren Umsatz teilweise steigern. Die Pandemie sorgt bei der Kundschaft aber nach wie vor für Unsicherheit. Julia Gisi

Bei einigen Läden zog das Weihnachtsgeschäft erst Mitte Dezember so richtig an. Foto: Kostas Maros

Im Grossen und Ganzen fällt die Bilanz positiv aus: Die Basler Läden können zufrieden auf die vergangenen drei Adventswochen und ihren Umsatz zurückblicken. Zumindest lässt dies die Nachfrage bei einzelnen Geschäften in der Region vermuten. Allerdings macht die verschärfte Corona-Lage den regionalen Shops auf unterschiedliche Art und Weise durchaus auch zu schaffen.

Erich Geiss, der Geschäftsführer der nachhaltigen Ladenkette Changemaker, hat bei der Kundschaft in seiner Basler Filiale an der Marktgasse grosse Verunsicherung festgestellt. «Lange war nicht klar, ob der Bundesrat wegen der zunehmenden Corona-Fälle Anfang Dezember erneut die Läden schliessen wollte oder gar ein neuer Lockdown drohte», so Geiss. «Darum verlief das Weihnachtsgeschäft bei uns bis etwa am 15. Dezember sehr harzig. Erst in der letzten Woche vor Weihnachten zog der Umsatz massiv an.» Zudem habe man bei Elektronikprodukten sowie bei Waren aus Nepal oder Indien Lieferverzögerungen bemerkt. Am Ende sei aber doch alles noch vor Weihnachten angekommen. Alles in allem wurden die Vorjahreszahlen 2021 leicht übertroffen, so Geiss.