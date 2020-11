Gratis-Tampons an Schulen – Basler Politiker spricht von «First-World-Problem» Der Vorschlag der Juso Basel-Stadt, künftig an Schulen kostenlos Menstruationsartikel zur Verfügung zu stellen, findet im Parlament eine grosse Mehrheit. Ein SVP-Grossrat wettert allerdings dagegen. Simon Bordier

Die Juso Basel-Stadt findet, dass Menstruationsartikel an Basler Schulen gratis zur Verfügung gestellt werden sollten – eine Mehrheit des Parlaments auch. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Basler Jungsozialisten haben laut eigenen Angaben am Mittwochmorgen vor der Grossratssitzung Tampons an Parlamentarierinnen und Parlamentarier verteilt. Mit der Aktion wollten die Jungpolitiker einer politischen Forderung Nachdruck verleihen, wie sie in einer Mitteilung schreiben: Die Juso möchten, dass an Basler Schulen Menstruationsartikel gratis zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem Thema wird sich nun auch der baselstädtische Regierungsrat beschäftigen. So fordert die SP-Grossrätin Jessica Brandenburger die Exekutive in einem Anzug dazu auf, zu prüfen, wie sich ein solches kostenloses Angebot einführen lasse. Des Weiteren soll der Regierungsrat klären, «ob wiederverwendbare Menstruationstassen in das Abgabekonzept integriert werden können». Das Anliegen stiess am Mittwoch im Parlament auf grosse Zustimmung: Der Grosse Rat hat den Anzug mit 63 zu 19 Stimmen überwiesen.

Die Juso Basel-Stadt zeigt sich erfreut über das Resultat. «Dies ist ein längst überfälliger Schritt, denn die freie Verfügbarkeit von Hygieneprodukten verringert für menstruierende Menschen Stress wegen

unangenehmen Situationen oder finanziellen Engpässen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Begeisterung mögen allerdings nicht alle teilen. SVP-Grossrat Joël Thüring spricht von einem «First World Problem». Während man weltweit mit einer Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen kämpfe, beschäftige sich Basel mit «Gratis-Tampons für Wenige».