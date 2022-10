Missstände an Ballettschule – Basler Schülerinnen und Schüler beschwerten sich bei den Behörden Nach Vorwürfen gegen die Ballettschule Theater Basel darf die Direktorin vorerst nicht mehr unterrichten. Und das Erziehungsdepartement verteidigt sich. Nina Jecker

Harte Bedingungen an der Ballettschule Theater Basel sind Gegenstand einer Untersuchung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Hoppe

Nachdem ehemalige Schülerinnen und Lehrpersonen der Ballettschule Theater Basel in der «NZZ am Sonntag» und bei «Bajour» Vorwürfe gegen die Verantwortlichen erhoben hatten, bestätigte Co-Präsidentin Adrienne Develey am Dienstag, dass die kritisierte Direktorin in der Zwischenzeit «von der Unterrichtstätigkeit befreit wurde». Das Regionaljournal Basel hatte vorgängig eine Freistellung vermeldet.