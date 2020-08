Grosse Spendensumme – Basler schenken Augenlicht Die Christoffel-Blindenmission unterstützt Menschen mit Augenerkrankungen in Armutsgebieten und ermöglicht zahlreiche Operationen des Grauen Stars. Jennifer Bähler

Die Spendensumme aus Basel half unter anderem Navraj aus Bhopal (Indien), der am Grauen Star litt. Foto: CBM

1200 Basler haben im vergangenen Jahr rund 420’000 Franken an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet, die sich für Menschen mit Sehbehinderungen einsetzt. Aus dem Baselbiet haben weitere 2200 Privatpersonen mit einem Betrag von 270’000 Franken zur finanziellen Unterstützung beigetragen. Diese Summe ermöglichte fast 14’000 Operationen des Grauen Stars in Armutsgebieten in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Die Gesamtsumme an Spenden im Jahr 2019 begünstigte fast 600’000 Operationen gegen die trüben Augenlinsen.