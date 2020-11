Streit um «Die Mitte» – Basler sabotiert Namenswechsel der CVP Schweiz Gemeinderat Daniel Albietz, Anwalt aus Riehen, bezeichnet den Namenswechsel der CVP zu «Die Mitte» als gescheitert. Der neue Grossrat beruft sich auf die Statuten seiner Partei. Daniel Wahl

«Das Projekt Namenswechsel ist gescheitert», sagt Daniel Albietz nach Konsultation der Parteistatuten. Foto: Damaris Thalmann

CVP-Präsident Gerhard Pfister war Ende Oktober froh gelaunt, als er 60,6 Prozent Zustimmung für die Abschaffung des «C» bekannt geben konnte. In einem parteiinternen Hauruckverfahren hat er die Entchristlichung des Parteinamens durchgepaukt und eine sogenannte Urabstimmung lanciert, an der nur 27 Prozent der Mitglieder teilgenommen haben. Bereits ab 1. Januar will die CVP neu «Die Mitte» heissen.

Der CVP-Parteipräsident aus Oberägeri ZG hat aber nicht mit Daniel Albietz, Gemeinderat in Riehen und überraschend neu gewählter Grossrat gerechnet. Albietz hat dem Parteipräsidenten auf der Schnellstrasse hin zur Mitte ausgebremst: Der unabhängige Rechtsanwalt fand heraus, dass eine Namensänderung gemäss Statuten der CVP Schweiz ein Mehr von zwei Dritteln benötigt – und nicht bloss 60,6 Prozent – und dass dieses Quorum mit einer Urabstimmung nicht ausgehebelt werden darf. «Das Projekt ist gescheitert, die Parteileitung hat mit dem Ergebnis der Urabstimmung kein Recht mehr, den Namenswechsel der Delegiertenversammlung vorzulegen», verkündete Albietz in der NZZ vom Dienstag keck.