Nach Eklat am Esaf – Basler Russen-Verein soll Kreml-Verbindungen haben – und unterrichtet Basler Schüler Nachdem eine Russin am Esaf mit einem Z an der Tracht mitgelaufen ist, kommen jetzt Details über den Verein Russkij Basel an die Öffentlichkeit. Nina Jecker

Der Verein Russkij Basel am Festumzug des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Die Frau mit dem aufgenähten Z ist auf diesem Bild nicht sichtbar. Foto: Lucia Hunziker

Am Festumzug des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests sind in Pratteln auch Mitglieder des Vereins Russkij Basel mitmarschiert. Unter ihnen eine Frau, an deren Tracht ein Z befestigt war. Der Buchstabe dient als Symbol von Putins Krieg gegen die Ukraine, nach dem Eklat sagte der ukrainische Botschafter seinen Besuch in Pratteln ab. Die Präsidentin des Vereins beschwichtigte im Nachhinein: Es habe sich keineswegs um Kriegspropaganda gehandelt, die Frau trage den Buchstaben schon lange, es sei der Anfangsbuchstabe ihres Namens. Der Verein, der sogar ukrainische Mitglieder habe, sei politisch neutral.

Nun zeichnen Recherchen des «SonntagsBlicks» ein anderes Bild: Der Verein werde von Putin-Anhängerinnen gesteuert, schreibt die Zeitung. Die Präsidentin habe sogar einmal eine Auszeichnung des Kreml erhalten. Der russische Botschafter überreichte ihr 2020 offenbar eine Ehrenmedaille im Zusammenhang mit der Bewahrung der Erinnerung an gefallene Angehörige der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg.

Erziehungsdepartement fordert Distanzierung

Die Journalisten haben auch die Social-Media-Konten der Präsidentin, der Frau mit dem Z beim Umzug sowie von einer weiteren Frau, die ebenfalls Mitglied des Vereins ist und auf einem Bild ein Z trägt, unter die Lupe genommen. Zu sehen sind da offenbar Fotos, auf denen die Frauen mit den Putin-freundlichen Rockern der Biker-Gang Nachtwölfe posieren. Etwa in der Schöllenenschlucht, wo sie das Suworow-Denkmal nach einem Farbanschlag reinigen. Oder auf dem Friedhof Hörnli, wo trotz vorgängiger Bedenken ein Anlass in Gedenken an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Sowjet-Soldaten durchgeführt wurde.

Besonders brisant sind aber folgende News: Russkij Basel führt in Basel-Stadt und Baselland die Kurse für heimatliche Sprache und Kultur durch. Der Verein unterrichtet in dieser Funktion russischsprachige Primarschülerinnen und -schüler. Es soll sich um Dutzende Kinder handeln.

Simon Thiriet vom Erziehungsdepartement Basel-Stadt, das dem Verein die entsprechende Bewilligung erteilt hat, hält fest, dass die Lehrpersonen konfessionell und politisch neutral unterrichten müssen. Er fordert jetzt «eine klare Distanzierung». Ansonsten behalte man sich vor, die Zusammenarbeit mit dem Verein zu beenden. Kommende Woche ist ein Treffen anberaumt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.