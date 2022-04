Theater in Sauna umwandeln? – Basler Regierungsrätin bekommt nach einem Scherz kalte Füsse Die Begeisterung für das neue Schwimmbadprojekt im Kleinbasel kennt mitunter keine Grenzen. Finanzvorsteherin Tanja Soland sieht sich zu einer Klarstellung genötigt. Simon Bordier

Regierungsrätin Tanja Soland, hier bei der Präsentation der Jahresrechnung 2019. Archivfoto: Dominik Plüss

Der Entscheid der Basler Regierung, das Musical-Theater in ein Schwimmbad umzubauen, wirft hohe Wellen – auch über die Kantonsgrenzen hinaus. «Schade, eine anständige Musical-Bewirtschaftung fände ich persönlich gerade als Kulturstandort Basel spannender», lässt der Liestaler Einwohnerrat Yves Jenni (GLP) auf Twitter wissen. Der begeistert twitternden Regierungsrätin Tanja Soland (SP) hält wiederum der kulturaffine Journalist Dominique Spirgi trocken entgegen: «Und das Kleinbasel verliert ein Theater.» Ein Journalistenkollege versucht, Spirgi zu trösten: «Hat ja noch Häbse. Oder kommt dort eine Sauna rein?»

Und tatsächlich: Die scherzhaft aufgeworfene Idee, das Kleinbasler Häbse-Theater in ein Dampfbad umzuwandeln, findet in Regierungskreisen Anklang. «Das ist eine sehr gute Idee!», so der Antwort-Tweet von Tanja Soland.

Hat sich die Magistratin da einen Scherz auf Kosten der Kleinkunstbühne erlaubt? Kann sie mit dem Boulevardtheater nicht viel anfangen? Oder spricht aus dem Tweet eine besondere Vorliebe für Saunas? «Ich habe mich natürlich in meiner Saunavorliebe angesprochen gefühlt», erklärt Tanja Soland auf Anfrage. Der Vorschlag, das Häbse in eine Sauna umzuwandeln, stamme ja nicht von ihr. Sie habe mit ihrem Tweet lediglich «spontan und spasseshalber» darauf reagiert. Sie habe damit niemanden brüskieren wollen. Später stellt sie auf Twitter klar: «Dies ist selbstverständlich nur ein ironischer Kommentar auf eine scherzhafte Frage: Ich mag Sauna und Häbse!»

Und wer möchte ihr da widersprechen? Theatergenuss und feuchtnasse Hobbys bilden nicht per se ein Gegensatzpaar; im Wasser werden mitunter die höchsten Gipfel der Kunst erklommen. Erinnert sei an Claude Debussys Prélude «Cathédrale engloutie», an die märchenhafte «kleine Meerjungfrau», für die das Theater Basel vor ein paar Jahren seine Bühne in eine Art Aquarium umbauen liess, und schliesslich an Jules Vernes Romanklassiker «20’000 Meilen unter dem Meer».

Umgeben von Wasser und gigantischen Meerestieren, kommt Vernes Erzähler zu den tiefsten Einsichten: «Der menschliche Geist erfreut sich an den grandiosen Vorstellungen von übernatürlichen Wesen. Das Meer ist genau das beste Vehikel für sie, das einzige Medium, in dem diese Riesen – neben denen Landtiere wie Elefanten oder Nashörner Zwerge sind – auftreten und sich entwickeln können.»





