«Lex Kessler» – Basler Regierungsräte sollen Kader schneller ausmisten dürfen Auch die SP-Regierungsrätin Tanja Soland findet das heutige System zu starr. Sie will unliebsame Chefbeamte schneller loswerden – die Bewährungsfrist soll aber beibehalten werden. Leif Simonsen

Die Trennung von Stadtentwickler Thomas Kessler dürfte den Kanton Basel-Stadt über 400’000 Franken an Abfindung gekostet haben. Foto: Mischa Christen

Wenn sich Regierungsräte in Basel-Stadt von Chefbeamten trennen, kann es langwierig und teuer werden. Die LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein will verhindern, dass sich Ähnliches wiederholt wie die Fälle des früheren Stadtentwicklers Thomas Kessler oder des ehemaligen Direktors des Historischen Museums, Marc Fehlmann. Beide Male musste der Kanton nach deren Freistellung tief in die Tasche greifen.