Aktion #KlimaBoss – Basler Regierung wird für Kampagne missbraucht Die Gesamtregierung lädt zu einer ausserordentlichen Medienkonferenz – doch der Absender der Einladung lässt grosse Zweifel aufkommen. Dina Sambar

Der Regierungsrat hat mit der KlimaBoss-Kampagne des Jungen Grünen Bündnisses nichts zu tun Foto: Kanton BS

Die Einladung klingt hochoffiziell. Gleich alle sieben Regierungsratsmitglieder laden zu einer ausserordentlichen Medienkonferenz. Treffpunkt: Montagmittag vor dem Rathaus. Der Regierungsrat lanciere eine #KlimaBoss-Kampagne und wolle die neue Kampagne zur Bewältigung der Klimakrise vorstellen.

«Die Bewältigung der Klimakrise erfordert weitsichtige Entscheidungen, wirkungsvolle und sozialverträgliche Massnahmen sowie entschlossenes Handeln. Dem Regierungsrat ist die Dringlichkeit dieser globalen Herausforderung und die Verantwortung des Kantons Basel-Stadt bewusst geworden», heisst es weiter. Die Kampagne vermittle, was es braucht, um ein Klimaboss zu werden und die Klimakrise als Kanton zu bewältigen.

Doch die Einladung ist mehr als suspekt. Denn wer im Namen des Regierungsrats Basel-Stadt einlädt, ist das Junge Grüne Bündnis (JGB) Nordwest. Auch die angegebene Mediensprecherin, die vor Ort Auskunft geben werde, ist nicht der offizielle Regierungssprecher Marco Greiner. Dieser sagt auf Anfrage auch klipp und klar: «Der Regierungsrat hat mit dieser Medieneinladung des Jungen Grünen Bündnisses nichts zu tun.»

«Der Regierungsrat hat mit dieser Medieneinladung des Jungen Grünen Bündnisses nichts zu tun.» Marco Greiner, Regierungssprecher

Die #KlimaBoss-Kampagne sei eine Anlehnung an die #Seifenboss-Kampagne, sagt Simon Fankhauser, Co-Präsident des Jungen Grünen Bündnisses Nordwest: «Wir imitieren die Seifenboss-Kampagne der Regierung, um auf dieselbe Art auf Massnahmen gegen die Klima-Krise aufmerksam zu machen, wie dies bei Corona geschah.» #KlimaBoss ist keine Regierungskampagne, sondern eine Wahlkampagne des JGB. «Die Regierungsräte werden in einer gewissen Art auch dort sein», sagt Fankhauser – auch wenn nun klar ist, dass es sich nicht um die Originale handeln wird.

Der Co-Präsident fürchtet keine negativen Konsequenzen aufgrund des Fakes: «Wir machen das in einem Mass, das okay ist. Da unsere Einladung von unserem Absender gesendet wurde, ist klar, dass es sich um eine humoristische Anlehnung an die Corona-Kampagne handelt.» Auch Regierungssprecher Marco Greiner bestätigt, dass die Aktion ohne Folgen bleibt. «Ich denke, es ist für die Medien offensichtlich, dass nicht das Junge Grüne Bündnis für den Regierungsrat einlädt. Es sollte aber natürlich nicht die Regel werden.»

Das Risiko scheint sich jedoch gelohnt zu haben. Die Rechnung, mit einer speziellen Aktion Aufmerksamkeit zu generieren, ist aufgegangen.