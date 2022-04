Debatte um OECD-Mindeststeuer – Basler Regierung will Mehr­einnahmen doch nicht verteilen Die beiden Basel beziehen Stellung zur grossen Reform. Auch im Landkanton geht es um Unternehmenssteuern von geschätzt einer Viertelmilliarde. Jan Amsler

Tanja Soland (SP), Finanzdirektorin von Basel-Stadt. Foto: Pino Covino

Ab 2024 sollen international tätige Grossunternehmen, die mehr als 750 Millionen Euro umsetzen, auch in der Schweiz eine Gewinnsteuer von mindestens 15 Prozent bezahlen. Der Anstoss zur globalen Reform kam von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, weshalb gemeinhin von der «OECD-Mindeststeuer» gesprochen wird. Als Folge entschärft sich der Steuerwettbewerb, und andere Standortbedingungen gewinnen an Bedeutung. Um jene Bedingungen attraktiv zu gestalten und Unternehmen vom Abwandern abzuhalten, werden in den Kantonen Arbeitsgruppen eingesetzt – so auch in beiden Basel.