Leistungsauftrag 2023-2026 – Basler Regierung will IWB 1 Milliarde Franken zur Verfügung stellen Im Leistungsauftrag der Industriellen Werke Basel sind 225 Millionen für bewilligte Vorhaben wie den Ausbau der Fernwärme und für die neue Ladeinfrastruktur für E-Busse enthalten.

. Die IWB gehen für die kommenden vier Jahre von einem Investitionsvolumen von gesamthaft 975 Millionen Franken aus. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die Basler Regierung hat den neuen Leistungsauftrag der Industriellen Werke Basel (IWB) für die Jahre 2023 bis 2026 zuhanden des Grossen Rats verabschiedet. Die IWB gehen für die kommenden vier Jahre von einem Investitionsvolumen von gesamthaft 975 Millionen Franken aus, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Darin enthalten sind 225 Millionen Franken für bereits bewilligte Vorhaben wie den Ausbau des Fernwärmenetzes und die Erstellung der Ladeinfrastruktur für die neuen Elektro-Busse der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB).

Der neue Leistungsauftrag löst den geltenden für die Jahre 2019 bis 2022 ab. Der Schwerpunkt des Leistungsauftrages liege auf den Massnahmen zur beschleunigten Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und dem Ausbau des Energieversorgungsgeschäftes mit erneuerbaren Energien auch ausserhalb des kantonalen Versorgungsgebietes, heisst es weiter in der Mitteilung. In den vier Bereichen Strom, Wärme, Wasser und Telekom ist bei den IWB in den Jahren 2023 bis 2026 ein Investitionsvolumen von insgesamt 750 Millionen Franken geplant.

SDA/bor

