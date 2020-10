Geheimakte: Externe Berater – Basler Regierung verschweigt Millionen-Mandate Die Öffentlichkeit soll nicht erfahren, wie viel Geld die Departemente für welche externen Berater ausgeben. Die Basler Finanzkontrolle hält die Begründung der Regierung für unplausibel. Joël Hoffmann

Die Basler Regierung auf dem offiziellen Foto bedient sich bei externen Beratern. Foto: Ursula Sprecher/Andi Cortellini

Vom Staat finanzierte Publizisten? In Basel gibt es sie. Sowohl Daniel Wiener als auch Matthias Zehnder erhielten oder erhalten noch immer Mandate vom Staat. Für was genau haben sie wie viel Geld erhalten? Und: Waren die Vergaben gesetzeskonform? Für die Basler Regierung sind diese Fragen «nicht von öffentlichem Interesse», wie ihr Sprecher Marco Greiner der BaZ mitteilt. Ebenfalls gehe es die Öffentlichkeit nichts an, welche externen Berater sonst noch alles Aufträge erhalten. Untersuchungen aus dem Baselbiet zeigen indes: Es geht um viel Geld – bis zu 74 Millionen Franken pro Jahr. Und: Geschäftsprüfer und Finanzkontrolle haben 2015 im Nachbarkanton bei 60 Prozent aller untersuchten Mandate Mängel oder gar Gesetzesverstösse bei der Auftragsvergabe festgestellt. In Basel wurde das so nie untersucht.