Nach grossem Protest an Baumfällung – Basler Regierung verpflanzt acht Bäume der Margarethenstrasse Regierungsrätin Esther Keller setzt sich nun doch für den Erhalt der Kugelahorne ein – ein Teil der Exemplare soll an anderer Stelle in der Stadt weiterwachsen können. Robin Rickenbacher

Ein Teil der Kugelahorne in der Margarethenstrasse darf an anderer Stelle weitererwachsen. Foto: Dominik Plüss

Das Thema sorgt seit Wochen für aufgewühlte Stimmung in Basel. Seit publik wurde, dass an der Margarethenstrasse 17 Bäume gefällt werden sollen, um eine Tramhaltestelle behindertengerecht umzubauen, hagelt es Proteste. Grossräte wurden politisch aktiv, gar eine Petition zum Erhalt der Bäume wurde eingereicht. Regierungsrätin Esther Keller stellte sich zuletzt auf den Standpunkt, die Fällung der Bäume nicht verhindern zu können. Vor kurzem hatten Recherchen der BaZ ergeben, dass fünf der Bäume unter Schutz ständen.

Nun hat sich die Regierung offenbar doch dem grossen Druck aus der Bevölkerung gebeugt. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitag mitteilt, sollen nun acht Kugelahorne verschont werden. Das Departement hat in den letzten beiden Wochen eine Verpflanzung der Bäume geprüft, wie aus dem Communiqué hervorgeht.

Sieben Kugelahorne werden nun ausgegraben und kommen in die Baumschule der Stadtgärtnerei. Dort werden sie mit Wasser und Nährstoffen versorgt, damit sie neue Wurzeln bilden. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt an einem noch zu bestimmenden Standort wieder eingepflanzt werden. Ein weiterer Baum wird direkt an der bestehenden Allee in der Margarethenstrasse umgepflanzt.

Die Kugelahorne in der Margarethenstrasse waren jüngst zum grossen Stadtthema geworden. Foto: Dominik Plüss

Bei den übrigen neun Bäumen haben die Untersuchungen laut BVD gezeigt, dass ihre Kronen aufgrund ihres Alters zu stark beschädigt sind. Eine Verpflanzung sei daher nicht möglich. Die Umpflanzung der acht Kugelahorne wird am 9. August beginnen. In Vorbereitung auf die Verpflanz-Arbeiten wird ab nächster Woche bereits die Unterbepflanzung, also Sträucher und Büsche, entfernt.

Bei Politikern kam die Aktion gut an. FDP-Grossrat Luca Urgese etwa zeigte sich auf Twitter erfreut darüber, dass nun immerhin acht der 17 Bäume gerettet werden könnten. Und verbucht die Umpflanzung als Erfolg der FDP.

