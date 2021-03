Zusätzlich 120’000 Franken – Basler Regierung unterstützt Nothilfe für Sans-Papiers Mit dem Geld soll die Anlaufstelle für Papierlose mitfinanziert werden. Diese hilft Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung, die in der Pandemie ihre Arbeit etwa in Privathaushalten verloren haben.

Auch Sans-Papiers, hier bei einer Demonstration in Basel, sollen in der Corona-Krise Hilfe erhalten. Foto: Keystone

Die Basler Regierung hat einen Beitrag von 120'000 Franken für die Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel gesprochen. Die Gelder fliessen in den dortigen Corona-Nothilfe-Fonds.

Die Anlaufstelle unterstützt mit ihrem Nothilfe-Fonds Papierlose, die in der Covid-19-Pandemie ihre Arbeit vor allem in Privathaushalten sowie in der Alten- oder Kinderbetreuung und damit auch ihr Einkommen verloren haben, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Es handelt sich um den dritten Beitrag an diesen Fonds. Im vergangenen Jahr hat der Kanton in zwei Tranchen bereits 280'000 Franken eingezahlt.

Die Anlaufstelle unterstütze mit diesen Geldern gezielt Einzelpersonen und Familien, die sich seit längerer Zeit in Basel-Stadt aufhalten, gut integriert sind und in der Vergangenheit ihren Lebensunterhalt durch Arbeit selber bestreiten konnten, heisst es weiter. Die Sans-Papiers erhalten aus dem Fonds beispielsweise Beiträge an ihre Miet- oder Gesundheitskosten.

SDA/bor