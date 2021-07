Läden bräuchten kaum Parkplätze – Basler Regierung verärgert Gewerbler mit Antwort auf Parkplatzabbau Der Gewerbeverband hatte eine Petition gegen das Verschwinden von Parkflächen an der Allschwilerstrasse in Basel eingereicht. Die Reaktion des Regierungsrates sorgt nun für viel Unverständnis. Robin Rickenbacher

In Basel verschwinden immer mehr Parkplätze – sehr zum Leidwesen der Gewerbetreibenden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Gewerbeverband Basel-Stadt zeigt sich empört über den Basler Regierungsrat. Der Verband hatte sich im Zuge des Parkplatzabbaus in der Allschwilerstrasse mit einer Petition an die Regierung gewandt. Über 1700 Unterschriften hatten sie gesammelt. Der Regierungsrat hat nun mit einem Brief auf diese Petition reagiert. Und diese sorgt beim Gewerbeverband, der das Schreiben am Dienstag veröffentlichte, für grosses Unverständnis.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Auf Twitter ärgerte sich der Verband besonders über die getätigten Aussagen der Regierung, mit denen sie die Probleme des Gewerbes herunterspielen würde. So schreibt der Regierungsrat, dass für die meisten Quartierläden «Kundinnen und Kunden, die mit dem Auto einkaufen gehen, eine eher untergeordnete Rolle» spielten.

Überdies reagiert die Regierung verhalten auf die Bitte, einen Teil der Parkplätze andernorts, etwa in Nebenstrassen, zu kompensieren: «Die Schaffung neuer Parkplätze birgt das Risiko von Suchverkehr und geht zudem zu Lasten von Nutzungen, die für die Lebensqualität in den Quartieren von zentraler Bedeutung sind, namentlich Aufenthaltsflächen, Grünanlagen oder Spielplätze.»

«Diese Antwort des Regierungsrates ist ein Schlag ins Gesicht des ansässigen Gewerbes», schreibt der Basler Gewerbeverband auf Twitter. Die Betriebe vor Ort würden stark unter den Umsatzeinbussen leiden. Die Warnung vor Suchverkehr im Falle einer Kompensation eines Teils der Parkplätze bezeichnet der Verband als «Hohn».

SVP will parlamentarische Vorstösse lancieren

Der Verband wird deutlich: «Zunächst baut man Parkplätze ab und warnt anschliessend, es könne Mehrverkehr geben, wenn ein paar wenige dieser Parkplätze andernorts wieder erstellt werden. Wir appellieren an den Regierungsrat, die Situation des Gewerbes in diesem Quartier endlich ernst zu nehmen!»

Auch die SVP schlägt sich auf die Seite der Gewerbler. Die Ablehnung, zumindest einen Teil der Parkflächen zu ersetzen, stösst auf Unverständnis. «Es erschliesst sich der SVP nicht, wo an der Allschwilerstrasse Aufenthaltsflächen oder Grünanlagen von Parkplätzen tangiert sein könnten», heisst es in einem Communiqué der Partei. Die Regierung zerstöre das Kleingewerbe aufgrund ihrer verkehrsideologischen Sicht, so die SVP. Sie prüft nun Gegenmassnahmen und will im Herbst mit Vorstössen parlamentarisch aktiv werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.