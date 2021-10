Legales Kiffen – Basler Regierung spricht 300’000 Franken für Cannabis-Projekt Studienteilnehmende sollen ab kommendem Sommer in Basler Apotheken THC-haltige Cannabis-Produkte kaufen können. Die Bewilligung des Bundes steht aber noch aus. Jan Amsler

Wer am Pilotprojekt teilnehmen möchte, muss schon vorher regelmässig Cannabis konsumiert haben. Symbolfoto: Simon Glauser

Basel-Stadt will kommenden Sommer ein Pilotprojekt zur regulierten Cannabisabgabe starten. Während dreier Jahre soll es für ausgewählte Probandinnen und Probanden möglich sein, in Apotheken THC-haltige Cannabis-Produkte zu kaufen. Die Kantonsregierung hat für die Studie 300’000 Franken gesprochen, wie sie am Dienstag mitteilte.

Am Projekt sollen mehrere Hundert Volljährige teilnehmen, die bereits heute Cannabis konsumieren. Stand jetzt ist vorgesehen, dass zwischen fünf und zehn Apotheken in der Stadt mitmachen. Das Projekt wird von der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements sowie den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und der Clinical Trial Unit der Uni Basel geplant und umgesetzt.

Zur Prüfung beim BAG

Genaueres kann Regine Steinauer, Leiterin der Abteilung Sucht, momentan noch nicht sagen. Das Konzept liege derzeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), das für Bewilligung und Aufsicht des Pilotprojekts zuständig sei. Zum Beispiel werde geprüft, ob die geplante Anzahl Probandinnen und Probanden angemessen sei. Sobald die Bewilligung vorliege, werde das Gesundheitsdepartement ausführlicher informieren.

Auch die Herkunft des Marihuanas werde vom BAG kontrolliert, sagt Steinauer. Produzenten müssten beim BAG eine Ausnahmebewilligung einholen, die strengen Vorgaben unterliege. Finanziell beteiligt sich der Bund jedoch nicht am Pilotprojekt.

Bundespolitik treibt Legalisierung voran

Basel-Stadt hatte schon vor fünf Jahren ein Cannabis-Forschungsprojekt in Aussicht gestellt. Doch die gesetzlichen Grundlagen für Pilotversuche bestehen erst seit diesem Jahr.

Unterdessen ist die Bundespolitik bereits einen Schritt weiter: Die beiden zuständigen Kommissionen in National- und Ständerat sind sich einig, dass Cannabis nicht mehr verboten sein soll. Stattdessen soll ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden, der Anbau, Produktion, Handel und Konsum umfassend regelt, wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde. Das Ziel der geplanten Liberalisierung ist, den Schwarzmarkt zu bekämpfen.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. @JanAmsler

