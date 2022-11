Elektro-Trottinette – Basler Regierung soll Scooter von den Trottoirs verbannen Eine politisch breit abgestützte Koalition um SVP-Grossrat Beat K. Schaller fordert die Exekutive auf, Regulierungen zu schaffen, um den Wildwuchs beim Parkieren einzudämmen. Martin Regenass

Ein Nutzer hat dieses E-Trottinett nach dessen Gebrauch quer auf dem Trottoir vor dem Rathaus parkiert. Politiker fordern Massnahmen gegen dieses unachtsame Verhalten. Foto: Pino Covino

Ob quer auf dem Trottoir, am Rande der Strasse oder vor einem Fussgängerstreifen parkiert: Nutzer von Scootern lassen nach Fahrten mit den elektrisch angetriebenen Gefährten manchmal jedes Gespür vermissen, was ein angemessener Abstellplatz für die Trottinette ist. Das ärgert den SVP-Grossrat Beat K. Schaller und hat ihn bewogen, einen Vorstoss an die Basler Regierung einzureichen. Diese soll beantworten, wie die «Parkplatz-Misere» innerhalb von zwei Jahren behoben werden könnte.