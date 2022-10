Nach wochenlangem Schweigen – Basler Regierung nimmt Stellung zum Baudebakel Biozentrum Erstmals reagiert die Exekutive öffentlich auf die gravierenden Vorwürfe der 13-köpfigen parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK), welche die Mehrkosten und Verzögerungen beim Biozentrum untersucht hat. Katrin Hauser

Als Regierungspräsident obliegt es Beat Jans, für die Basler Exekutive zum Baudebakel Biozentrum zu sprechen. Fotos: Lucia Hunziker/Dominik Plüss

Über einen Monat lang hörte man nichts. Die Basler Exekutive liess sich lange Zeit, zu überlegen, was sie zur massiven Kritik an der Arbeit ihrer Vorgänger, ihrer Kollegen aus Baselland und mit Conradin Cramer (LDP) nicht zuletzt an der Arbeit eines ihrer Mitglieder, das nach wie vor im Amt ist, sagen soll.