Eine der Baustellen, die derzeit für Ärger sorgen, ist jene an der Hardstrasse. Foto: Kostas Maros

Baustellen sind ein Dauerbrenner in Basel-Stadt. Da die Hardstrasse aufgerissen wird, fährt statt des 14er-Trams nun ein 14er-Bus, und dieser Bus steht gefühlt ständig im Stau. Die Terrasse der Schlüsselzunft weicht dieses Jahr einem grossen Loch im Boden wegen der Umbauarbeiten an der Freien Strasse. Die Arbeiten dauern länger als geplant, was den Wirt der Schlüsselzunft in grosse Schwierigkeiten bringt. Just an diesem Mittwoch wird auch noch bekannt, dass der Hauptbau des Kunstmuseums ab 2027 wegen einer Sanierung drei bis vier Jahre lang schliessen muss.

Baustellen freuen niemanden. Die Leute ärgern sich über den Lärm, über die Umleitungen, über das unschöne Stadtbild an den betreffenden Orten. Und so manch einer fragt sich, wieso denn das immer so lange dauern muss.

Auch die Politiker und Politikerinnen im Kanton stellen sich diese Frage. In der Junisitzung nun ist FDP-Grossrat Daniel Seiler mit einer steilen Forderung vorgeprescht. Er verlangt von der Basler Regierung, die Bau- und Planungszeit ihrer Projekte um ein Drittel zu verkürzen. «Die Roche hat den Bau 2 und damit das höchste Geschäftsgebäude der Schweiz innerhalb von weniger als fünf Jahren gebaut», schreibt Seiler. Der Kanton brauche derweil sieben Jahre für den Bau eines neuen Biomedizingebäudes, und ganze elf Jahre seien für die Umgestaltung des Barfüsserplatzes vorgesehen.

Die Regierung solle daher innerhalb der nächsten Monate einen Massnahmenkatalog ausarbeiten, um die Bau- und Projektierungsprozesse zu beschleunigen.

Mehr in der Nacht bauen?

Baudirektorin Esther Keller erachtet diese Forderung als «unrealistisch» und bittet das Parlament am Mittwoch denn auch, Seilers Motion nicht zu überweisen. Zwar teile sie die Sorge, dass diese Prozesse immer länger dauern. Doch mangle es dem Vorstoss an einer klaren Stossrichtung.

«Wo möchten Sie denn kürzen?», fragt sie Seiler. «Sollen wir in der Planung schneller werden? Dann braucht es mehr Ressourcen in der Verwaltung. Sollen wir im Partizipationsprozess schneller werden?» Gerade erst habe das Parlament diesbezüglich gegenteilige Akzente gesetzt, als es die Rechte der Quartierbevölkerung präzisierte. Und wenn man einfach schneller bauen wolle, «müssen wir auch darüber sprechen, vermehrt in der Nacht zu bauen», so Keller weiter. Das ginge wiederum zulasten der Anwohnenden. Es seien schon Lösungsansätze da. «Aber wir müssen dann auch entscheiden, welches Gut wir anfassen.»

Seiler wäre auch mit einem Viertel happy

Seiler erwidert, er habe den Vorstoss bewusst offengehalten, damit man über all diese Punkte spreche. «Ja, richtig, wir haben erst gerade dieses Partizipationsgesetz verabschiedet. Es sind auch wir, die hier in der Verantwortung stehen.» Gerade deshalb müsse man als Parlament über all diese Punkte diskutieren. Es interessiere ihn etwa auch, ob es andere Technologien gebe, mit denen sich schneller bauen liesse, sagt er später zur BaZ.

Letztlich, so meint Seiler am Ende seines Votums versöhnlich in Richtung Esther Keller, wäre er «auch happy», wenn die Bau- und Projektierungszeit um ein Viertel verringert werden könnte. Eine Mehrheit von 51 Parlamentsmitgliedern stimmt für seinen Vorstoss – einige davon allerdings contre cœur. So betont etwa David Wüest-Rudin von den Grünliberalen, dass seine Fraktion nur in einem ersten Schritt dafür stimme, damit die Regierung berichte, ob im Kanton Basel-Stadt wirklich langsamer gebaut werde als beispielsweise in anderen Kantonen. Bei der Zweitüberweisung, auf die es letztlich ankommt, würden die Grünliberalen dann sehr wahrscheinlich nicht mehr für die Motion stimmen. Diese sei nämlich «nicht gut gemacht».

Kritisiert wird am Vorstoss neben der fehlenden klaren Stossrichtung, dass man den Kanton nicht mit einem Privatunternehmen wie der Roche vergleichen könne. So müsse Ersterer etwa «höchsten Klimastandards» gerecht werden, sagt Fina Girard vom Grün-Alternativen Bündnis. Ebenfalls ärgern sich manche Mitglieder über die Vorgabe, dass genau ein Drittel der Zeit eingespart werden solle. Diese Zahl sei «völlig aus der Luft gegriffen», sagt Stefan Wittlin (SP). Die SP-Fraktion stimmt als einzige geschlossen gegen die Motion.

Die Regierung hat nun drei Monate Zeit, zu berichten, wie man schneller planen und bauen könnte.

