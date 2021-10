Nach Frauenstreik 2020 – Basler Regierung muss Polizeieinsatz erneut rechtfertigen Der Grosse Rat überwies am Mittwoch eine entsprechende Petition zum zweiten Mal zur Stellungnahme an die Exekutive. Umstritten ist das Vorgehen der Polizei am Abend des 14. Juni 2020.

Der Polizeieinsatz am Basler Frauenstreiktag vom 14. Juni 2020 bleibt im Basler Grossen Rat ein virulentes Thema. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Basler Regierung muss den Polizeieinsatz am Frauenstreiktag vom 14. Juni 2020 erneut rechtfertigen. Der Grosse Rat überwies am Mittwoch eine entsprechende Petition zum zweiten Mal zur Stellungnahme an die Exekutive.

Der Rat hatte die Petition aus den Reihen der Frauenstreikbewegung auf Antrag der Petitionskommission hin bereits im Januar an die Regierung überwiesen. Der nun vorgelegte Bericht der Regierung vermochte eine knappe Mehrheit der Kommission nicht zu befriedigen.

Diese zeigte sich zwar erfreut darüber, dass die Einsatzleitung bei der Kontaktaufnahme mit Demonstrierenden nun neu von einem Dialog-Team unterstützt werden soll. Alles in allem fehle aber die Bereitschaft der Regierung, den Polizeieinsatz kritisch aufzuarbeiten, heisst es im Kommissionsbericht.

Dieser Meinung schloss sich eine deutliche Mehrheit im Grossen Rat an. Entgegen den Anträgen aus den Reihen der bürgerliche Fraktionen überwies der Rat die Petition mit 52 gegen 38 Stimmen dem Regierungsrat erneut zur Stellungnahme.

Umstrittener Einsatz

Umstritten ist konkret das Vorgehen der Polizei am Abend des 14. Juni gegenüber einem Demonstrationszug bei der Johanniterbrücke. Nach einem offenbar erfolglosen Aufruf, die Kundgebung aufzulösen, kesselten die Einsatzkräfte die Demonstrierenden ein. Sie führten Personenkontrollen durch und stellten zahlreiche Bussen aus. Aus der Optik der Streikenden sei die Demonstration friedlich verlaufen, und die Polizei habe nicht nur überreagiert, sondern auch Macht demonstriert und die Teilnehmenden sexistisch beleidigt. Auf der anderen Seite ist von einer eskalierenden Situation die Rede. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück.

Die Basler Nationalrätin Sibel Arslan hatte an dem Abend versucht, zwischen den Demonstrantinnen und den Sicherheitskräften zu vermitteln. Ihr Verhalten wurde von der Polizei jedoch so ausgelegt, dass sie eine rechtswidrige Demonstration unterstützt und die Polizeikräfte an Amtshandlungen gehindert habe. Die Staatsanwaltschaft wollte deswegen gegen die Nationalrätin ermitteln und dazu ihre parlamentarische Immunität aufheben lassen. Doch weder die Immunitätskommission des Nationalrats noch jene des Ständerats sahen einen Grund, einer Ermittlung gegen die Basler Nationalrätin Hand zu reichen – Sibel Arslan geniesst weiterhin Immunität.

SDA/bor/jam

