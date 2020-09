Zum Schutz der Velofahrer – Basler Regierung lässt 530 öffentliche Parkplätze verschwinden Das Bau- und Verkehrsdepartement will Velofahrer schützen – und deshalb Hunderte Halteplätze neben Tramgleisen aufheben. Die SVP ist erbost über die Eigenmacht des Kantons und verlangt einen Parlamentsentscheid. Robin Rickenbacher

In der Zeughausstrasse werden Parkplätze aufgehoben. So dicht an den Tramgleisen kann zukünftig in Basel nicht mehr parkiert werden. Foto: Kostas Maros

Es sind brenzlige Situationen für Velofahrer in der Stadt, die sie beim Fahren zwischen den verhassten Tramgleisen, in denen das Rad stecken bleiben könnte, und geparkten Autos am Strassenrand erleben. Es ist nur wenig Platz, öffnende Autotüren und enge Überholmanöver sorgen für Gefahr und Unfälle. So zumindest zeichnet es eine Medienmitteilung des Basler Bau- und Verkehrsdepartements vom Freitag nach. Daher will die Regierung nun intervenieren: Sie beschliesst die Aufhebung von insgesamt 530 Parkplätzen mit einem geringen Abstand zu den Gleisen, um Velofahrern mehr Raum und damit Sicherheit zu gewähren. 180 mit einem Abstand von einem Meter oder weniger sollen noch in diesem Jahr verschwinden. Betroffen sind die Allschwilerstrasse, Austrasse, Bruderholzstrasse, Hammerstrasse, Leonhardsgraben, Totentanz und die Zeughausstrasse.

350 weitere sollen in einem zweiten Schritt folgen, auch an Stellen, wo die Entfernung grösser als ein Meter ist. Wie der zuständige Projektleiter Romeo Di Nucci auf Anfrage bestätigt, sind dabei die Thiersteinerallee, Neubadstrasse, Adlerstrasse, Neuweilerstrasse und Allschwilerstrasse betroffen. Damit will der Kanton Stellen beseitigen, die «den geltenden nationalen Normen und den Zielsetzungen des Regierungsrates» zuwiderlaufen. Denn alle Strassen, die für den Veloverkehr geöffnet sind, müssten «sicher gestaltet», sein. Auch für Tramnutzer soll diese Massnahme Besserung bringen, da der öffentliche Verkehr weniger durch einparkende oder falsch parkierte Autos beeinträchtigt wird, so das Baudepartement weiter.

Die Reaktionen auf den kantonalen Entscheid folgten umgehend. Die SP Basel-Stadt etwa begrüsst den Beschluss sehr, wie sie vermeldet. Die hohe Sturzgefahr, eingeklemmt zwischen Auto und Tram, könne so vermieden werden. Die Entschärfung dieser «Risikoherde» sei laut Grossrätin Lisa Mathys «ein grosses Bedürfnis eines grossen Teils der Bevölkerung».

Busse statt Trämli?

Auf bürgerlicher Seite löst der Entschluss ganz andere Emotionen aus. «Die SVP wird diesen Entscheid nicht hinnehmen», heisst es in einer Stellungnahme der Partei. Der Beschluss sei von Verwaltungsangestellten gefasst worden, die «wohl bisher nur Kistenvelos gefahren sind und keine Offenheit gegenüber sämtlichen Mobilitätsformen haben». Die SVP verweist auf die angespannte Parkplatzsituation in der Stadt und betont, dass andere Massnahmen denkbar seien, wie etwa die kürzlich getesteten Gummi-Schienen. Vor allem aber verurteilt die Basler SVP, dass das Baudepartement hier in Eigenregie gehandelt habe. Die Partei verlangt einen Parlamentsentscheid.

Christian Greif, Geschäftsführer des Automobil-Clubs der Schweiz Sektion beider Basel, ist ebenso wenig erfreut. Er sagt: «Das verschärft den Parkplatzmangel natürlich enorm.» Unklar ist für Greif, nach welchen Normen das Baudepartement hier entschied. Man habe diesbezüglich bereits Auskunft vom Departement verlangt. Klar ist, dass der Automobil-Club sich nicht so einfach zufriedengeben wird. «Das ist eine eng bebaute Stadt, und hier gibt es unterschiedliche Interessen.» Es gäbe auch andere Lösungen. «Warum nicht die Trämli gegen ein Bussystem austauschen?», sagt Greif. «Die sind kostengünstiger und flexibler.»