Feier zum Siegestag – Basler Regierung sagt Ja zum Russen-Gedenkanlass – aber mit Auflagen Russen dürfen am 9. Mai ihre traditionelle Feier auf dem Hörnli-Friedhof im kleinen Rahmen durchführen. Putins Krieg und seine Propaganda-Absichten seien kein Hinderungsgrund, sagt der Regierungsrat. Dominic Willimann

Die Feiern sind gut dokumentiert: Aufnahme von 2019. Foto: Polk-Press

Am 9. Mai feiert der russische Staat den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland und gedenkt den Kriegsopfern im Zweiten Weltkrieg. In Basel, wo das einzige sowjetische Soldatengrab aus dieser Zeit zu finden ist, hat dieser Tag ebenfalls eine grosse Bedeutung. Mehrere Hundert Russinnen und Russen besuchen an diesem Gedenktag deswegen jährlich den Friedhof Hörnli.

Bis Freitag war unklar, ob dies auch in diesem Jahr möglich sein wird. Denn der Angriffskrieg von Wladimir Putin in der Ukraine rückt die Veranstaltung in ein anderes Licht. Nun aber hat die Basler Regierung entschieden: Die Feierlichkeiten werden am Montag stattfinden. Allerdings ist vieles anders als in den Vorjahren.

Deshalb gibt man sich in Basel im Vorfeld äusserst bedeckt. Die Medienmitteilung der Staatskanzlei ist kurz und knapp verfasst, Auskunft zum 9. Mai gibt einzig Regierungssprecher Marco Greiner. Selbst die Basler Polizei verweist auf den Vizestaatsschreiber. Man ist sich der nicht ganz einfachen Ausgangslage dieser Veranstaltung in den jetzigen Tagen bewusst. Möglich, dass sowohl Putin-Sympathisanten wie auch Russland-Gegner in Riehen aufkreuzen werden. Was natürlich verhindert werden soll.

Hier ruhen die sowjetischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Nicole Pont

Deshalb hat die Regierung dem Anlass einen klaren Rahmen vorgegeben: Der Gedenktag findet unter Auflagen statt. Greiner präzisiert: «Es wird eine personell beschränkte, kleine Gruppe rund um den Botschafter anwesend sein.» Wann die Feier abgehalten wird, wird nicht kommuniziert. Greiner sagt aber: «Es wird Sicherheitsvorkehrungen geben.» Auch wenn bis Freitag keinerlei Hinweise eingegangen seien, dass die Gedenkfeier von Dritten gestört werden könnte.

Die Basler Regierung sei im Gespräch mit der russischen Botschaft zum Entschluss gekommen, die Zeremonie vor diesem Grab zu ermöglichen. «Grundsätzlich kann man ja niemandem den Zugang zum Friedhof verbieten», sagt der Regierungssprecher. So ist der Friedhof Hörnli am Montag ganz gewöhnlich geöffnet und zugänglich für alle – obwohl die Feier am russischen Grab nicht öffentlich ist. Damit soll ein reibungsloser Ablauf garantiert werden. Greiner betont: «Es ist ein Gedenktag an die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg – und nichts anderes.» Dennoch: Die Basler Regierung wird am Anlass nicht dabei sein.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.