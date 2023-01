Nach «Riesensauerei» an Silvester – Basler Regierung führt Zeitfenster fürs Abbrennen von Feuerwerken ein Tiere, Kleinkinder und Senioren leiden unter dem Zünden von Krachern und Raketen an Silvester sowie rund um die Bundesfeier. Nun sollen die Regeln verschärft werden. Leif Simonsen

Das private Abbrennen von Feuerwerken (hier an der Bundesfeier 2019 in Basel) soll künftig zeitlich begrenzt werden. Foto: Kostas Maros

Des einen Freud, des anderen Leid. Viele Basler Kinder und Jugendliche (sowie Kindgebliebene) freuen sich auf den Bundesfeiertag und auf Silvester, weil sie dann ihre Kracher, Böller und Raketen hemmungslos in der Gegend umherfeuern können. Wer aber schreckhaft ist oder Ruhe braucht, der hat es in dieser Zeit nicht einfach. Alte, Kleinkinder und vor allem Tiere kommen mit der Knallerei oft nicht klar. Ächzen tut auch die Stadtreinigung. In diesem Jahr fand sie nach der Silvesternacht eine «Riesensauerei» vor, wie deren Leiter gegenüber der BaZ sagte.