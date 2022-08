19-Grad-Regel – Basler Regierung dreht Heizung in Schulen und Verwaltung runter Im Hinblick auf eine mögliche Energiemangellage im Winter werden im Kanton Basel-Stadt die ersten Sparmassnahmen getroffen: Es gibt eine neue Obergrenze bei der Raumtemperatur. Isabelle Thommen

Richtig frieren müssen die Jugendlichen in Basler Schulen diesen Winter wohl nicht – doch die Raumtemperaturen werden auf 19 Grad Celsius gesenkt. Symbolbild: 20 Minuten

«Sparen, sparen, sparen», so lautet die Botschaft des Bundesrats in Vorbereitung auf Herbst und Winter. Am Mittwoch stellte die Landesregierung unter dem Motto «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht» ihre Sparkampagne vor. Inklusive Spartipps: Kein Backofenvorheizen, nicht zu lange und zu heiss duschen sowie Lichter löschen in unbenutzten Räumen heisst die Devise.