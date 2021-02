«Sitzung war bundesrechtskonform» – Basler Regierung dementiert Festessen mit 13 Personen Die Basler Exekutive soll ein «Gelage mit 13 Personen im Wenkenhof in Riehen» veranstaltet haben, schrieb die Weltwoche. Nun nimmt die Regierung Stellung. Katrin Hauser , Alexander Müller UPDATE FOLGT

Hinter den goldenen Toren zum Wenkenhof soll sich gemäss Weltwoche ein Gelage der Basler Regierung zugetragen haben. Bild: Henry Muchenberger

Die Weltwoche sorgte am Freitag für Aufregung in Basel, als sie vermeldete: «Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger tut es wieder: Trotz Lockdown veranstaltet er ein regierungsrätliches Gelage mit 13 Personen». Der Autor Christoph Mörgeli beschuldigt die Basler Regierung in dem dazugehörigen Artikel, sie habe die ausgeschiedenen Kollegen Hans-Peter Wessels, Baschi Dürr, Elisabeth Ackermann und Christoph Brutschin mit einem «mehrgängigen Bankett von 13 Personen im hochherrschaftlichen Wenkenhof in Riehen» verabschiedet. Regierungssprecher Marco Greiner habe der Weltwoche «das von Gesundheitsdirektor Engelberger genehmigte Gelage» bestätigt.

Kurz vor Mittag meldet sich eben jener Regierungssprecher selbst zu Wort und dementiert die Schilderungen in der Weltwoche weitestgehend: «Ich habe den Artikel der Weltwoche gelesen, der die Tatsachen falsch darstellt. So habe ich das gegenüber Herrn Mörgeli nicht bestätigt.» Tatsächlich habe der Regierungsrat seine letzte offizielle Sitzung in der alten Zusammensetzung im Wenkenhof abgehalten. Im Rathaus könnten die «notwendigen Abstände und Schutzbestimmungen gegenwärtig nicht eingehalten werden können.»

Greiner räumt ein, dass die Regierung aus diesem Grund sonst jeweils in einen Theoriesaal im Justiz- und Sicherheitsdepartement ausweiche und dieses Mal eine etwas feierlichere Atmosphäre gesucht habe: «Die Villa bot für die Verabschiedung der scheidenden Regierungsmitglieder einen würdigeren Rahmen als dieser Ausweichort.» Es habe sich aber nicht etwa ein Fest oder – wie die Weltwoche schreibt – gar ein Gelage zugetragen. «Die Regierungssitzung war wie immer von 8.30 bis 14.00 Uhr angesetzt und umfasste 60 Traktanden.» Über Mittag habe es «wie immer» ein Mittagessen gegeben, wofür die Regierung einen Caterer engagierte. Die beiden Personen des Caterings «hätten den Kaffee gebracht und die Mahlzeiten serviert und abgeräumt». Die Regierungsräte derweil hätten sitzend gegessen und dabei die Mindestabstände eingehalten. Gemäss Bundesverordnung sind Regierungssitzungen und Parlamentssitzungen ausdrücklich erlaubt, weshalb «die Sitzung vom 2. Februar bundesrechtskonform war».

Es ist nicht erste Mal, dass sich die Basler Regierung gezwungen sieht, eine Recherche der Weltwoche zu widerlegen. Am 8. Dezember schrieb derselbe Autor, Regierungsrat Lukas Engelberger sei zweimal in Restaurants von Nachbarkantonen gesichtet worden, als in Basel-Stadt bereits der Beizen-Lockdown galt. Nachträglich stellt sich diese Information als falsch heraus.