«Los emol» – der BaZ-Podcast – Basler Psychiaterin verrät, wie man auch in einer Lebenskrise gesund bleibt Vor Schicksalsschlägen kann man sich nicht verstecken. Aber man kann unbeschadet über diese hinwegkommen. Die Resilienzexpertin Undine Lang erklärt, wie das funktioniert.

Das Leben kommt in Wellen. Manchmal schwimmt man schwerelos dahin, dann holt einen die nächste Ebbe ein. Oder die Wassermassen schütteln einen so richtig durch. Die emotionalen Gezeiten, die Schicksalsschläge also, die uns ereilen, können wir nicht verhindern. Aber man kann lernen, auch in turbulenten Zeiten gesund und stabil zu bleiben.

Undine Lang, Chefärztin der psychiatrischen Klinik für Erwachsene. Foto: Elena Monti

So sieht das auch die Basler Psychiaterin Undine Lang. In der aktuellen Folge unseres BaZ-Podcasts verrät sie, wie man gut durch eine Krise kommt: «Es wird keinen geben, der in seinem Leben nie eine Krise durchlebt. Das Ziel ist es nicht, dass es keine Wellen mehr gibt, sondern dass man lernt, auf den Wellen zu surfen. Ausserdem sind psychische Krisen vorübergehend. Niemand bleibt in einer psychischen Krise stecken.»

Zum Thema der psychischen Widerstandsfähigkeit, der Resilienz also, hat Undine Lang ein Buch geschrieben. In «Resilienz – Ressourcen stärken, psychisches Wohlbefinden steigern» beschreibt sie die wichtigsten Faktoren, die uns zu einem resilienten und zufriedenen Menschen machen. Dazu gehören ein geregelter Arbeitsplatz, gute Beziehungen, körperliche Gesundheit, Humor, Selbstbewusstsein und Dankbarkeit. Wer sich über jede Kleinigkeit riesig aufregt, schadet nämlich seiner psychischen Widerstandsfähigkeit.

In diesem Sinne: Durchatmen und den Podcast geniessen. Viel Spass.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol».

