Sie Jungfrau – er impotent – Basler Polizistin wirft Ex-Kollegen Schändung vor Eine muslimische Basler Polizistin bezichtigt ihren früheren Arbeitskollegen, sie missbraucht und geschändet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Zweifel und fordert einen Freispruch in den Hauptanklagepunkten. Daniel Wahl

Seelisch verwundet: Eine Basler Polizistin klagt, von ihrem früheren Kollegen vergewaltigt worden zu sein, und sieht in jedem Mann einen Vergewaltiger. Symbolfoto: Lucia Hunziker

Wenn eines sicher ist in dieser Geschichte, dann das: Die Liebesbeziehung zwischen einem an mehreren Herzinfarkten leidenden Polizisten und seiner früheren, 25 Jahre jüngeren Dienstkollegin im Basler Polizeikorps hat nur seelische Zerstörung hinterlassen: «Ich sehe in allen Männern einen Vergewaltiger. Ich will meine Seele zurück», bezeugt die Polizistin, eine Muslimin, vor Gericht, die genau in solchen Fällen von Gewalt in Basel im Einsatz steht.

Seelisch kaputt ist auch der Ex-Polizist auf der Anklagebank in Muttenz am Montag, der in der Stadt bis zu 200 Korpsangehörige angeführt hatte. Gesundheitlich schwer angeschlagen und immer den Tränen nahe beteuerte er seine Unschuld: «Sie will, dass ich ganz flachliege, ich habe alles verloren. Ich habe Angst vor ihr, sie hat eine Waffe», so der 64-Jährige. Vor Gericht steht der Polizist, weil sie ihn der sexuellen Nötigung, der versuchten Vergewaltigung, der mehrfachen Schändung und der falschen Anschuldigung bezichtigt.