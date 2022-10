Wochenende für Wochenende sind die Basler Polizistinnen und Polizisten im Einsatz – wie hier bei einem SVP-Anlass im Sommer. Viele haben die Nase voll. Und kehren ihrem Arbeitgeber den Rücken. Foto: Nicole Pont

Es muss prekär sein, wenn sich sogar die SVPler um die Gesundheit der Basler Polizistinnen und Polizisten kümmern. Denn die Sorge ums Wohl der Arbeitnehmenden überlassen die Rechtsbürgerlichen, die im Schweizer Fleiss und in der Disziplin die Grundlage unseres Wohlstands sehen, gern den Linken. In einem Vorstoss will nun aber ausgerechnet SVP-Grossrat Felix Wehrli geprüft haben, ob man nicht die 40-Stunden-Woche für all jene Polizistinnen und Polizisten einführen kann, die im Schichtdienst arbeiten.