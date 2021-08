Missfiel ihm der Porsche? – Basler Polizist büsst Behinderten auf Behindertenparkplatz Ein Polizist verteilt in der Stadt wild Bussen. Wer mit dem Deutschen auf der Strasse diskutiert, riskiert eine Verzeigung. Dies erlebten die Kollegen eines Behinderten. Daniel Wahl

Wenn der invalide Bauunternehmer G. mit seinem Kollegen S. in der Stadt auf einem Behindertenparkplatz parkiert, passt dies einem Polizisten deutscher Herkunft ganz und gar nicht. Willkürlich stellt er Bussen aus. Foto: Dominik Plüss

Bauunternehmer G. gönnt sich noch etwas im Leben, auch wenn er invalid ist. Zum Beispiel ein tolles Auto, einen tiefer gelegten Porsche, oder ein Nachtessen mit seinen Kollegen in der Stadt. Sein Leben lang hat der 56-Jährige hart gearbeitet, jedoch mit dem Beruf seinen Körper ruiniert. Heute ist G. mit Nägeln, Schrauben und Metallstützen durchsetzt, sein Rücken gleicht einem Cyborg; das Gehen schmerzt.

Weiter nach der Werbung

Gut sichtbar unter der Windschutzscheibe seines Wagens hatte er darum die Invalidenkarte hinterlegt, als er im vergangenen Oktober am Barfüsserplatz einen Behindertenparkplatz ansteuerte, um mit seinen Freunden im Stadthof zu speisen. Mit der Karte ist er berechtigt, jederzeit auf solchen markierten Plätzen zu parkieren.

Behinderung nicht simuliert: Röntgenbild des Rückens von Bauunternehmer G. Foto: zVg

Doch einem Polizisten passte nicht, dass ein Behinderter über Mittag beim Barfüsserplatz, der für den Allgemeinverkehr gesperrt ist, vorfährt und seinen Porsche auf dem Behindertenparkplatz abstellt. Um dem Mann eine Busse ausstellen zu können, forderte der Polizist die Personalien ein.

Der Bauunternehmer sagt, er habe gebeten, aus dem Auto aussteigen zu dürfen, weil ihn der Rücken schmerze. Darauf habe ihm der Polizist beschieden: «Dann zwängen Sie sich nicht in einen solchen Schuhlöffel von einem Auto.» In rüdem Ton sei der Deutsche aufgetreten und habe mitgeteilt, es interessiere ihn nicht, ob er invalid sei.

Das Desinteresse des Polizisten an einer Klärung der Rechtsgrundlage vor Ort wurde offensichtlich: Der Beamte stellte dem Behinderten die Busse tatsächlich aus – rechtswidrig, wie sich später zeigte. Der Sachbearbeiter bei der Basler Polizei musste die Busse umgehend nach Eingang der Einsprache stornieren. «Die Busse wurde mir drei Monate nach dem Vorfall zugestellt», sagt G. und fügt spitz hinzu: «Wenn ich so langsam als Unternehmer gearbeitet hätte, hätte ich mir auch keinen Porsche leisten können.»

Strafbefehle für Beifahrer

Weniger glimpflich sind die Beifahrer des behinderten Chauffeurs davongekommen. Sie haben einen Strafbefehl wegen «Diensterschwernis» über 500 Franken plus Verfahrensgebühren erhalten. Gegen den Strafbefehl hat der 61-jährige S. Einsprache erhoben. Fragen zu diesem Vorgehen, zur Verhältnismässigkeit und was als Diensterschwernis gebüsst werden darf, beantwortete die Basler Polizei der BaZ nicht. Ob der Polizeigrundsatz der Verhältnismässigkeit und Rechtmässigkeit gegeben ist, wird nun das Gericht klären müssen.

Der Grund für den Strafbefehl: Die beiden Herren stiegen aus dem Auto aus, weil sie mit der Kontrolle ihres Chauffeurs nichts zu tun hatten, aber letztlich auch wegen des rüden Umgangs mit ihrem behinderten Kollegen. Mit den Worten «wie kann man nur invalid sein und einen tiefer gelegten Porsche fahren» habe der Polizist die Kontrolle eröffnet. «Und als wir ausstiegen, wurden wir auf Hochdeutsch vom Polizisten auf offener Strasse abgekanzelt wie Schulbuben», sagt Beifahrer S. – von einem Polizisten, der die Corona-Schutzmaske nicht richtig trug. Sie sollten sich sofort ihn den Wagen zurückbegeben, befahl der Polizist einem der beiden Beifahrer. Daraufhin zückte der andere das Handy, um das Verhalten des Polizisten «aus Selbstschutz» zu filmen.

Polizist gefilmt

Die Sequenz, die der Staatsanwaltschaft und der BaZ in voller Länge vorliegt, zeigt, wie sich der Polizist – beim Filmen ertappt – die Maske zurechtrückt und wie sich der 61-jährige S. laut beschwert, er sei persönlich nie aufgefordert worden, sich ins Auto zurückzusetzen. Nach einer repetierenden Diskussion erklärte der Polizist: «Also nochmals: Setzen Sie sich ins Auto, oder ich verzeige Sie wegen Nichtbefolgens.» Daraufhin begab sich der Mann umgehend in den Wagen zurück. Nachher– aber das zeigt der Film nicht mehr – hätten die unbescholtenen Beifahrer wie Verbrecher Auskunft geben müssen über die Namen ihrer Väter und Mütter und so weiter. «Der Deutsche suchte seine Showtime», sagt S..

Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls die Darstellung der Polizei zum Nennwert übernommen: «Nach einer (nicht stattgefundenen, Anm. der Red. ) Verkehrsregelverletzung hat der Mitfahrer den Dienst erschwert, indem die beschuldigte Person zunächst weggehen wollte und sich sodann weigerte, den mehrmaligen polizeilichen Weisungen Folge zu leisten. Sie nahm vielmehr ihr Mobiltelefon zu Hand und begann, einen Polizeibeamten zu filmen», wird der Fall zusammengefasst.

Die Darstellung der Polizei ist, wie der Film zeigt, unvollständig und sachlich auch falsch, weil die angebliche Verkehrsregelverletzung eine Erfindung des Polizisten ist.

Dieser Porsche auf einem Behindertenparkplatz führte zu Problemen mit der Basler Polizei. Foto: Dominik Plüss

Im Vorgehen des Polizisten haben die drei Herren den deutschen Polizisten A. H., Mitglied des Basler Polizeikorps, erkannt. Dies, nachdem sie die BaZ-Artikel über sein Vorgehen gegen E-Roller-Fahrer gelesen hatten. A. H. ist Trendbike-Jäger und geht schweizweit einzigartig selbst gegen Trendbike-Besitzer los, die sich im Verkehr und bei der Anschaffung ihrer Fahrzeuge völlig korrekt verhalten haben.

Der Problempolizist musste wegen seines wilden Bussen-Verteilens gerichtlich gestoppt werden (die BaZ berichtete). Der Richter erwähnte in der mündlichen Urteilsbegründung, der Polizist solle sich selber schulen lassen, bevor er zu büssen beginne.

Der Bauunternehmer sagt, er habe grundsätzlich Verständnis für die schwierige Arbeit der Polizei, die sich von den Leuten viel anhören müsse. Aber das Vorgehen in seinem Fall verstehe er nicht. G. und sein Beifahrer S., der sich gegen den Strafbefehl wehrt, spotten: «Polizist A. H. sollte vielleicht auch einmal das Behinderten- und das Strassenverkehrsgesetz lesen, bevor er auf die Bevölkerung losgelassen wird.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.