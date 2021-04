Tätlichkeit gegen Asylbewerber – Basler Polizist freigesprochen Drei Männer, darunter ein Polizist, die in Tätlichkeiten im Therwiler Asylheim verwickelt waren, sind vom Vorwurf des Raufhandels, der Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs entlastet worden. Daniel Wahl

Was die Männer im Asylheim am 5. Februar 2016 nachts um ein Uhr zu suchen hatten, wurde bis zum Schluss der Verhandlung nicht klar. Foto: Dirk Wetzel

Liest man die Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwaltschaft, unter deren Straftatbeständen drei Männer, darunter ein Polizist aus dem Basler Polizeikorps, am Freitag vor die Gerichtsschranken gebracht wurden, könnte man sich Szenen wie in einem Hollywood-Thriller ausmalen. Da dringen im kalten Februar 2016 nachts um ein Uhr drei kräftige Kerle in ein Asylheim ein, packen einen Asylbewerber, um aus ihm auf brutale Weise Informationen herauszupressen. Wegen einer Frau, wegen eines Diebstahls. Am Schluss von zwei Auseinandersetzungen geht der Asylbewerber mit einer Schnittverletzung, Hautblutungen und Hautdurchtrennungen im Gesicht sowie gebrochenen Schaufelzähnen ins Spital. Dies alles unter der billigenden Aufsicht eines kahlnackigen Polizisten aus dem Basler Polizeikorps.

Es war letztlich der Leiter des Asylheims, der die Männer anzeigte und ihnen auch zur Last legte, unbefugt ins Haus beim grossen Kreisel am Löwenplatz in Therwil eingedrungen zu sein. Hausfriedensbruch, Raufhandel, einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand klagte die Baselbieter Staatsanwaltschaft an. Der Polizist hatte sich darüber hinaus wegen Gehilfenschaft und Widerhandlung gegen das Basler Polizeigesetz zu verantworten.

Lückenhafte Anklageschrift

Obschon der «Haupttäter» einräumte, zugeschlagen zu haben – sich verteidigt haben zu müssen –, endete der Strafprozess für alle mit Freisprüchen. Dies nicht zuletzt, weil die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wesentliche Punkte im Fall ausgeklammert hatte. Das Opfer ging nach einer ersten Auseinandersetzung in sein Zimmer und holte nach Einschätzung des Gerichts ein Messer, um den Konflikt in einer zweiten Phase auf der Strasse fortzuführen. Dieser Akt ist in der Anklageschrift so nicht dokumentiert. «Es passte der Staatsanwältin nichts ins Bild», sagte ein Verteidiger süffisant im Anschluss an die Verhandlung.

Was die Männer im Asylheim zu suchen hatten, blieb weitgehend offen. Sie wollten angeblich «reden», worauf das Opfer auf die Männer zuging. Die Aufnahmen der Videoüberwachungskamera zeigen jedenfalls, dass die drei sicher nicht gegen den Willen der Asylbewohner ins Heim eingedrungen sind, sondern mit ihnen hineinspazieren durften. Somit war für die Gerichtspräsidentin Irène Laeuchli ausgeschlossen, dass ein Hausfriedensbruch vorliegt. Weiter ist ersichtlich, dass eine tätliche Auseinandersetzung stattfand. Auf jeden Fall verpasste einer der drei Angeklagten dem Asylbewerber eine Ohrfeige und drückte ihn gegen die Wand. Während der Polizist und der andere sich eher unbeteiligt gaben. Eine Tätlichkeit stellte das Gericht als «erwiesen» fest, sie ist aber nach über fünf Jahren verjährt.

Asylbewerber als Aggressor

Nach dieser ersten Auseinandersetzung dürfte der Asylbewerber in seinem Zimmer ein Messer mit einer 25 Zentimeter langen Klinge geholt haben, worauf man den zurückgekehrten Ausländer wohl etwas grob entwaffnete. «Hier war der Asylbewerber der Aggressor, das war Notwehr», konstatierte das Gericht und sprach die Männer auch vom Vorwurf des Raufhandels frei. Dass sich Irène Laeuchli nicht auf die Aussagen des Asylbewerbers abstützte, liegt daran, dass dieser widersprüchliche Angaben machte. So dramatisierte er während seiner zweiten Befragung den Vorfall und beschrieb die körperlichen Signalemente der angeblichen Angreifer komplett falsch.

Staatsanwältin Erika Kremniczky liess offen, ob sie gegen die Freisprüche in Berufung gehen wird.

