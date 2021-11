Wegen der Rowdys – Basler Polizei will Velo-Vignetten zurück Velofahrerinnen und Velofahrer fahren oft auf dem Trottoir oder in der Fussgängerzone. Bei Polizeikontrollen entwischen sie regelmässig – auch, weil die Polizei sie nicht registrieren kann. Leif Simonsen

Solche gebüssten Velofahrerinnen und Velofahrer in der Freien Strasse haben viel Erklärungsbedarf. Einige werden gegenüber den Polizistinnen und Polizisten gar ausfällig. Foto: Lucia Hunziker

Den Autofahrern gehts in Basel bekanntlich nicht so gut, seit Rot-Grün an der Macht ist, die Innenstadt von den Autos befreit und Parkplätze streicht. So mancher ist aufs Velo umgestiegen. In den vergangenen zehn Jahren hat die Zahl der Zweiräder in Basel um rund fünfzig Prozent zugenommen. Das Konfliktpotenzial im Strassenverkehr hat dadurch nicht abgenommen. Im Gegenteil: Die Velofahrer haben sich den Ruf erarbeitet, gleichzeitig gesetzeslos und selbstgerecht zu sein. «Ich stelle bei den Velofahrern kein Unrechtsbewusstsein fest», sagt Beat Schaller, Präsident von Fussverkehr Region Basel und SVP-Grossrat. «Sie bewegen sich sehr schnell, obwohl sie für die Fussgängerinnen und Fussgänger eine Gefahr darstellen. Das liegt daran, dass das Fehlverhalten nicht sanktioniert wird.»