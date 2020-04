Nach historischem Bombenfund – Basler Polizei sucht nach weiteren Granaten im Rhein Bauarbeiter stiessen am Donnerstag im Flussbett in Basel auf einen alten Sprengkörper. Es ist schon der zweite Fund dieser Art innert weniger Tage. Simon Bordier

Die Baustelle am rechten Rheinufer in Basel ist bis auf weiteres gesperrt. Foto: Simon Bordier

Wie viele historische Granaten schlummern in den Tiefen des Rheins? Diese Frage drängt sich auf, nachdem Bauarbeiter am rechten Rheinbord in Basel auf der Höhe Rankhof schon zum zweiten Mal innert kurzer Zeit auf einen alten Sprengkörper im Flussbett gestossen sind. Nach dem jüngsten Fund am Donnerstag rückte die Basler Polizei wiederum mit Sprengstofferstabklärern aus und sperrte das Gebiet ab. Die Baustelle bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Denn anders als nach dem ersten Fund am 16. April, als man von einem Einzelfall ausging, sehen die Behörden nunmehr Handlungsbedarf. «Wir haben Untersuchungen eingeleitet, um abzuklären, ob in dem Gebiet mit weiteren Granaten gerechnet werden muss», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz. Patrouillen wachten nun zu Land und auf dem Wasser rund um den abgesperrten Uferbereich beim Fischergalgen 19. Die Grenzacherpromenade oberhalb der Baustelle bleibe indes weiter passierbar.

Die Armee berät

Wie genau die Untersuchung ablaufen werde, ob zum Beispiel Taucher das Flussbett mit Metalldetektoren absuchen, lasse sich derzeit noch nicht sagen, so Yerguz. «Es findet zunächst eine Begehung vor Ort statt, damit sich die Experten ein Bild der Lage machen können.» Neben Mitarbeitern der Kantonspolizei Basel-Stadt würden externe Spezialisten aus diversen Fachbereichen mit einbezogen. Auch die Armee bringe ihr Know-how ein.

Yerguz betont, «dass von den beiden bisher gefundenen Geschossen keine grosse Gefahr ausging». Dies habe man aber erst nach den Abklärungen feststellen können. Beim letzte Woche gefundenen Sprengkörper (Baujahr 1912, 18 Zentimeter Durchmesser und 66 Zentimeter Länge) hat gemäss Armeeangaben der Zünder gefehlt. Die Granate vom Donnerstag ist laut Yerguz kleiner als die erste und ebenfalls ungefährlich.

Von der Granate, die am Donnerstag gefunden wurde, ging gemäss Polizei keine Gefahr aus. Foto: Kantonspolizei BS

Zur Frage, wie die Sprengkörper in den Rhein gelangt sind, gibt es derzeit nur Spekulationen. Der Fall der Granate mit Baujahr 1912 ist umso mysteriöser, als es während des Ersten Weltkriegs (1914–1918) keine Kampfhandlungen in der Region gab. Historiker haben deshalb die Vermutung geäussert, dass die Granate zu einem späteren Zeitpunkt im Fluss entsorgt wurde: Sei es durch Sammler von Militärobjekten, sei es durch deutsche Volkssturmtruppen nach dem Zweiten Weltkrieg. Letztere nutzten nämlich in der Endphase des Zweiten Weltkriegs auch altes Kriegsmaterial– und entledigten sich der Ware mitunter im Hochrhein.

Ist es ein «Nest»?

So oder so: Die beiden Granaten wurden wohl ursprünglich nicht im Basler Rheinbett begraben, sondern im Lauf der Jahre an ihren späteren Fundort angeschwemmt, sagt der Militärhistoriker Hans Rudolf Fuhrer. «Wenn mehr als ein Geschoss gefunden wird, darf man nicht ausschliessen, dass sich noch weitere Objekte im Fundort befinden. Es ist deshalb Vorsicht geboten.» Zudem gelte es die Laborergebnisse zur zweiten Granate abzuwarten. «Je unterschiedlicher die originale Herkunft der aufgefundenen Granaten in einem ‹Nest› ist, umso stärker rückt meine These einer Sammlerentsorgung in den Vordergrund.» Sollten die Geschosse eine homogene originale Herkunft ergeben, müssten andere Ursprünge vermutet werden.

Die unterschiedliche Grösse der beiden Geschosse spreche dafür, dass Einzelstücke und nicht etwa ganze Lagerbestände im Rhein verborgen liegen, so Fuhrer. «Die Entdeckungen sind spannend. Mir ist kein vergleichbarer Fall in der Schweiz bekannt.»