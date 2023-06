Grosseinsatz m Rotlichmilieu – Basler Polizei startet Razzia gegen Menschenhändler An der Webergasse haben die Behörden am Donnerstagabend Befragungen mit mutmasslichen Menschenhandelsopfern durch geführt. Über die Täter ist noch nichts bekannt. Isabelle Thommen

Die Webergasse war während der 90-minütigen Aktion für den Verkehr gesperrt. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Die Basler Polizei hat am Donnerstagabend im Kleinbasel eine Razzia durchgeführt. Die Polizisten waren mit Partnerbehörden vor Ort und haben «eine weitreichende Kontrollaktion im Rotlichtmilieu durchgeführt», wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Dabei wurde eine «einschlägige Liegenschaft, in der sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden» von den Behörden «intensiv überprüft».

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber der BaZ, dass rund zehn Einsatzwagen an der Webergasse vor Ort waren. Auch die Kriminalpolizei und Hunde seien vor Ort gewesen. Mehrere Personen seien laut dem Augenzeugenbericht in Handschellen abgeführt worden. «Es hat keine Festnahmen gegeben», sagt Polizei-Mediensprecher Rooven Brucker auf Anfrage.

Sieben Frauen, die laut der Polizei vermutlich in der Prostitution tätig waren, wurden zur Polizeiwache Clara gebracht und dort von Expertinnen und Experten für Menschenhandel befragt. Das primäre Ziel habe darin bestanden, Informationen über organisierten Menschenhandel zu sammeln und entsprechende Massnahmen einzuleiten.

Zu mutmasslichen Tätern und Drahtziehern kann die Basler Staatsanwaltschaft auf Anfrage keine Angaben machen. «Unsere Spezialisten sind immer unterwegs und stehen in Kontakt mit diversen Sexarbeiterinnen. Dabei ergeben sich immer wieder konkrete Verdachte», erläutert Brucker den Auslöser für die Razzia. Alle sieben Frauen stammen aus verschiedenen Ländern im Ausland.

Weitere Delikte gefahndet

Die Behörden haben die Personalien aller in der Liegenschaft anwesenden Personen aufgenommen. Drei der kontrollierten Frauen müssen wegen Verdachts der illegalen Arbeitsaufnahme beim Migrationsamt vorsprechen. Während der Kontrolle hat die Polizei zudem geringe Mengen einer unbekannten Substanz sichergestellt. «Es wird nun abgeklärt, ob es sich dabei um Betäubungsmittel handelt», teilen die Behörden mit.

An der Aktion waren neben der Kantonspolizei Basel-Stadt auch Mitarbeiter des Migrationsamts, des Amtes für Wirtschaft und Arbeit sowie der Staatsanwaltschaft beteiligt. Die Webergasse war während der rund 90-minütigen Aktion für den Verkehr gesperrt.

Isabelle Thommen

