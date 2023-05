Russenfeier auf dem Hörnli – Basler Polizei riegelt Friedhof ab – Nachtwölfe fahren auf Am Dienstagvormittag wollen Vertreter Russlands ihre umstrittene Zeremonie zum 9. Mai am sowjetischen Ehrengrab in Riehen abhalten. Wir berichten laufend. Oliver Sterchi Simon Bordier UPDATE FOLGT

Am Dienstagvormittag findet eine Zeremonie von russischen Offiziellen in Riehen statt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Foto: Oliver Sterchi

Der Friedhof am Hörnli in Riehen wurde am Dienstagmorgen von der Polizei abgesperrt, wie vor Ort zu sehen ist. Grund ist eine offizielle Zeremonie der russischen Botschaft am sowjetischen Ehrengrab. Dieses ist an diesem 9. Mai, dem sogenannten «Tag des Sieges» in Russland, von besonderer Bedeutung.

Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine steht der Gedenkanlass – wie schon letztes Jahr – als Propaganda-Show in der Kritik. Die Basler Regierung hatte die russische Botschaft in der Schweiz gebeten, auf Feierlichkeiten auf dem Friedhof zu verzichten. Die Russische Föderation bestand indes darauf, weshalb nun eine kleine Zeremonie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll (mehr dazu in diesem Artikel).

Die Polizei markiert beim Friedhof am Hörnli Präsenz. Foto: Oliver Sterchi

Die russische Delegation wird im Lauf des Morgens erwartet. Kurz nach 9 Uhr fahren mehrere Fahrzeuge – mehrheitlich schwarze Mercedes mit Diplomaten-Kennzeichen sowie Berner und Genfer Nummernschildern – vor. «Die Polizei schaut, dass es keine Propaganda-Veranstaltung wird», sagt ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Tatsächlich wollen Mitglieder des russisch-nationalistischen Motorradclubs der Nachtwölfe zum Hintereingang des Friedhofs – und werden laut BaZ-Reporter von der Polizei abgewiesen. Die Lage präsentiert sich vorerst ruhig. Eine ältere Riehenerin läuft beim Friedhof am Journalistentross vorbei und sagt kopfschüttelnd «alle Jahre wieder».

Russland und der 9. Mai

Am 9. Mai, dem sogenannten «Tag des Sieges», gedenkt Russland dem Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Der Feiertag ist der russische Nationalmythos schlechthin, der jeweils mit viel Pomp und staatlichem Propaganda-Gedöns begangen wird.

Auf dem Roten Platz in Moskau findet an diesem Tag eine grosse Militärparade statt, bei der Russlands Führung militärische Stärke und imperiale Macht demonstriert. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat dieser Gedenktag allerdings eine zusätzliche delikate Note erhalten.

Auch in Westeuropa feiern Teile der russischstämmigen Gemeinschaft den «Tag des Sieges» – was mitunter zu Kontroversen führt, wie übers Wochenende in Deutschland, wo die Behörden mancherorts das öffentliche Zurschaustellen von russischen oder sowjetischen staatlichen Symbolen verboten.

Update folgt…

