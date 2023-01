Ohne zu fragen – Basler Polizei platziert Radarfalle auf Privatgrundstück Ein Basler hat am Dienstag ein Messkontrollgerät vor seiner Haustür entdeckt – und war über den Fund «schockiert». Sind die Gesetzeshüter zu weit gegangen? Simon Bordier

Die Kantonspolizei hat am Dienstag an der Basler Hegenheimerstrasse Temposünder gejagt – und dafür ein Messgerät auf Privatboden aufgestellt. Foto: zvg

Eine mobile Radaranlage direkt vor der eigenen Haustür: Diese Entdeckung machte Norbert Nagel* am Dienstag an der Hegenheimerstrasse in Basel. Geradezu «schockiert» sei er gewesen, als er beim Hinaustreten aus dem Haus, in dem er wohnt, das Gerät vorgefunden habe, schreibt er in einer E-Mail an diese Zeitung. Er habe den anwesenden Polizeibeamten gefragt, ob er die Erlaubnis des Grundeigentümers dafür eingeholt habe. Leider sei der Beamte «sehr wortkarg» gewesen, bedauert Nagel.